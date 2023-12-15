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Тематический поезд "Нижний Новгород" запустили в метро Новосибирска - РИА Новости, 15.12.2023
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Нижегородская область
 
12:39 15.12.2023 (обновлено: 13:23 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/poezd-1915986740.html
Тематический поезд "Нижний Новгород" запустили в метро Новосибирска
Тематический поезд "Нижний Новгород" запустили в метро Новосибирска - РИА Новости, 15.12.2023
Тематический поезд "Нижний Новгород" запустили в метро Новосибирска
Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" начал курсировать в метрополитене Новосибирска, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:39
2023-12-15T13:23
нижегородская область
новосибирск
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" начал курсировать в метрополитене Новосибирска, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. "Запуск брендированного поезда в Новосибирске – продолжение аналогичного проекта в Москве и Санкт-Петербурге. Метро - один из наиболее востребованных видов общественного транспорта, а значит, возможность показать новосибирцам красоту и самобытность нашей области. Новосибирск, как и Нижний Новгород, - крупный промышленный город, нас объединяют производственный потенциал, общие проекты в разных сферах и удобное транспортное сообщение. Мы будем рады встретить гостей из Сибири", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В поездке пассажиры новосибирского метро смогут ближе ознакомиться с Нижним Новгородом и городами области: Арзамасом, Семеновом и Выксой, а также селом Дивеево. Как отмечают организаторы проекта, поезд с тематическим наполнением, передающим образ, традиции, национальные и культурные особенности Нижегородской области, будет способствовать знакомству жителей и гостей Новосибирска с историей и культурой региона. "Дизайн поезда передает современный дух и настроение Нижегородской области, ее исторические ценности и культурные традиции. Здесь сочетаются ключевые исторические факты и объекты, ассоциирующиеся с городами региона и являющиеся их символами. Жители и гости Новосибирска также ознакомятся с современными стрит-арт-объектами Выксы и, возможно, захотят побывать на известном фестивале современного искусства "Выкса-фестиваль", - говорится в сообщении. Как отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Ольга Симагина, благодаря межрегиональным проектам жители Новосибирска могут больше узнать о "Молодежной столице России", ее туристических объектах и культурных особенностях. "Это актуально в условиях растущего тренда на внутренний туризм. Путь от Нижнего Новгорода до Новосибирска составляет 2948 километра – это примерно четыре часа на самолете. Сегодня между нашими регионами существует прямое авиасообщение, курсирует железнодорожный транспорт, развито автомобильное сообщение. Жители и гости города могут открыть для себя новые привлекательные маршруты", – приводятся в сообщении слова Симагиной. Поезд будет курсировать в Новосибирском метрополитене до июля 2024 года.
https://ria.ru/20231213/zhile-1915553086.html
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новосибирск, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
Нижегородская область, Новосибирск, Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин

Тематический поезд "Нижний Новгород" запустили в метро Новосибирска

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" в метрополитене Новосибирска
Тематический поезд Нижний Новгород: 100% настоящая Россия в метрополитене Новосибирска
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" в метрополитене Новосибирска
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" начал курсировать в метрополитене Новосибирска, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"Запуск брендированного поезда в Новосибирске – продолжение аналогичного проекта в Москве и Санкт-Петербурге. Метро - один из наиболее востребованных видов общественного транспорта, а значит, возможность показать новосибирцам красоту и самобытность нашей области. Новосибирск, как и Нижний Новгород, - крупный промышленный город, нас объединяют производственный потенциал, общие проекты в разных сферах и удобное транспортное сообщение. Мы будем рады встретить гостей из Сибири", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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В поездке пассажиры новосибирского метро смогут ближе ознакомиться с Нижним Новгородом и городами области: Арзамасом, Семеновом и Выксой, а также селом Дивеево. Как отмечают организаторы проекта, поезд с тематическим наполнением, передающим образ, традиции, национальные и культурные особенности Нижегородской области, будет способствовать знакомству жителей и гостей Новосибирска с историей и культурой региона.
"Дизайн поезда передает современный дух и настроение Нижегородской области, ее исторические ценности и культурные традиции. Здесь сочетаются ключевые исторические факты и объекты, ассоциирующиеся с городами региона и являющиеся их символами. Жители и гости Новосибирска также ознакомятся с современными стрит-арт-объектами Выксы и, возможно, захотят побывать на известном фестивале современного искусства "Выкса-фестиваль", - говорится в сообщении.
Как отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Ольга Симагина, благодаря межрегиональным проектам жители Новосибирска могут больше узнать о "Молодежной столице России", ее туристических объектах и культурных особенностях.
"Это актуально в условиях растущего тренда на внутренний туризм. Путь от Нижнего Новгорода до Новосибирска составляет 2948 километра – это примерно четыре часа на самолете. Сегодня между нашими регионами существует прямое авиасообщение, курсирует железнодорожный транспорт, развито автомобильное сообщение. Жители и гости города могут открыть для себя новые привлекательные маршруты", – приводятся в сообщении слова Симагиной.
Поезд будет курсировать в Новосибирском метрополитене до июля 2024 года.
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