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Песков ответил на вопрос о Навальном - РИА Новости, 15.12.2023
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13:09 15.12.2023 (обновлено: 13:16 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1916001013.html
Песков ответил на вопрос о Навальном
Песков ответил на вопрос о Навальном - РИА Новости, 15.12.2023
Песков ответил на вопрос о Навальном
У Кремля нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбу осужденных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нет... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:09
2023-12-15T13:16
общество
дмитрий песков
алексей навальный
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россия
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игнат артеменко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. У Кремля нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбу осужденных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нет ли информации о том, что происходит с Алексеем Навальным."Нет, я еще раз повторяю, у нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы тех заключенных, которые отбывают сроки по решению суда", - сказал Песков журналистам.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
https://ria.ru/20231212/navalnyy-1915301272.html
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общество, дмитрий песков, алексей навальный, владимирская область, россия, москва, игнат артеменко, московский городской суд, ив роше
Общество, Дмитрий Песков, Алексей Навальный, Владимирская область, Россия, Москва, Игнат Артеменко, Московский городской суд, Ив Роше
Песков ответил на вопрос о Навальном

Песков: Кремль не имеет возможности и желания отслеживать судьбу Навального

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. У Кремля нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбу осужденных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нет ли информации о том, что происходит с Алексеем Навальным.
«
"Нет, я еще раз повторяю, у нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы тех заключенных, которые отбывают сроки по решению суда", - сказал Песков журналистам.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Заседание по иску Навального к колонии отложили
12 декабря, 13:51
 
ОбществоДмитрий ПесковАлексей НавальныйВладимирская областьРоссияМоскваИгнат АртеменкоМосковский городской судИв Роше
 
 
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