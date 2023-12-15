Песков ответил на вопрос о Навальном
Песков: Кремль не имеет возможности и желания отслеживать судьбу Навального
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. У Кремля нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбу осужденных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нет ли информации о том, что происходит с Алексеем Навальным.
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"Нет, я еще раз повторяю, у нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы тех заключенных, которые отбывают сроки по решению суда", - сказал Песков журналистам.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.