https://ria.ru/20231215/peskov-1916001013.html

Песков ответил на вопрос о Навальном

Песков ответил на вопрос о Навальном - РИА Новости, 15.12.2023

Песков ответил на вопрос о Навальном

У Кремля нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбу осужденных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нет... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:09

2023-12-15T13:09

2023-12-15T13:16

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алексей навальный

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. У Кремля нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбу осужденных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нет ли информации о том, что происходит с Алексеем Навальным."Нет, я еще раз повторяю, у нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы тех заключенных, которые отбывают сроки по решению суда", - сказал Песков журналистам.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

https://ria.ru/20231212/navalnyy-1915301272.html

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общество, дмитрий песков, алексей навальный, владимирская область, россия, москва, игнат артеменко, московский городской суд, ив роше