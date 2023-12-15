День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в пятницу.
Ниже приводится справочная информация.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист.
В 2023 году были убиты 67 журналистов, 65 журналистов пропали без вести. По состоянию на 12 декабря, более 360 журналистов были заключены в тюрьму.
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 июля 2023 года в результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.
Все погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа.
Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.