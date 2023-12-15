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День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей - РИА Новости, 15.12.2023
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01:19 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/pamyat-1915931017.html
День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей
День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей - РИА Новости, 15.12.2023
День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в пятницу. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:19
2023-12-15T01:19
справки
общество
россия
югославия
украина
андрей стенин
анатолий клян
игорь корнелюк
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в пятницу. Ниже приводится справочная информация. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками. В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря. В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист. В 2023 году были убиты 67 журналистов, 65 журналистов пропали без вести. По состоянию на 12 декабря, более 360 журналистов были заключены в тюрьму. Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 июля 2023 года в результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Все погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества. В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников. В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.
россия
югославия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, общество, россия, югославия, украина, андрей стенин, анатолий клян, игорь корнелюк, комитет защиты журналистов, вооруженные силы украины, центральный дом журналиста
Справки, Общество, Россия, Югославия, Украина, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Комитет защиты журналистов, Вооруженные силы Украины, Центральный дом журналиста

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в пятницу.
Ниже приводится справочная информация.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист.
В 2023 году были убиты 67 журналистов, 65 журналистов пропали без вести. По состоянию на 12 декабря, более 360 журналистов были заключены в тюрьму.
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 июля 2023 года в результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.
Все погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа.
Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.
 
СправкиОбществоРоссияЮгославияУкраинаАндрей СтенинАнатолий КлянИгорь КорнелюкКомитет защиты журналистовВооруженные силы УкраиныЦентральный дом журналиста
 
 
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