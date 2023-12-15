https://ria.ru/20231215/mo-1916070541.html

В МО Польши рассказали подробности о расследовании катастрофы Ту-154

В МО Польши рассказали подробности о расследовании катастрофы Ту-154 - РИА Новости, 15.12.2023

В МО Польши рассказали подробности о расследовании катастрофы Ту-154

Польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент страны Лех Качинский, тратила не по назначению государственные РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:43

2023-12-15T16:43

2023-12-15T22:33

ту-154

в мире

польша

антони мачеревич

межгосударственный авиационный комитет

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент страны Лех Качинский, тратила не по назначению государственные деньги и лгала, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.Ранее сообщалось, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы."По вопросу смоленской комиссии происходило все самое худшее: использование государственных средств не по назначению, ложь", — сказал Томчик."Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой", — добавил он.При этом замминистра отметил, что даже депутаты парламента не могли добиться от комиссии информации о ее деятельности. "У нас было очень большая проблема с доступом к информации. Я сам, как депутат, многократно пытался получить информацию на тему деятельности комиссии, и ни разу мне это не удалось", — добавил он.Польский борт номер один (Ту-154) потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляя, что на борту катастрофы произошел взрыв, но так и не закончила свою работу. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.

https://ria.ru/20231215/polsha-1916053059.html

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ту-154, в мире, польша, антони мачеревич, межгосударственный авиационный комитет, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском