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Более 360 мигрантов прибыли на границу России и Финляндии за два дня - РИА Новости, 15.12.2023
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23:23 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/migranty-1916132439.html
Более 360 мигрантов прибыли на границу России и Финляндии за два дня
Более 360 мигрантов прибыли на границу России и Финляндии за два дня - РИА Новости, 15.12.2023
Более 360 мигрантов прибыли на границу России и Финляндии за два дня
Более 360 просителей убежища прибыли на два пограничных пункта между Финляндией и Россией в четверг и пятницу, пока граница оставалась открытой, следует из... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:23
2023-12-15T23:23
в мире
россия
финляндия
выборгский район
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Более 360 просителей убежища прибыли на два пограничных пункта между Финляндией и Россией в четверг и пятницу, пока граница оставалась открытой, следует из сообщений пограничной охраны Финляндии. "После открытия пункта пропуска общее количество просителей убежища на пограничном пункте "Ваалимаа" составило 186 человек", – сказано в публикации погранотряда Южной Финляндии в социальной сети X. КПП "Ваалимаа" расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Это крупнейший пункт пересечения на сухопутной границе с Россией. "Всего 84 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища на пограничном пункте "Ниирала" в пятницу, 15 декабря. В основном, это были граждане Сирии, Сомали и Индии", – указывается в публикации финского погранотряда Северной Карелии в социальной сети X. В четверг на КПП "Ниирала" прибыло 93 мигранта. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с российской Карелией. Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, россия, финляндия, выборгский район, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Выборгский район, Дмитрий Песков
Более 360 мигрантов прибыли на границу России и Финляндии за два дня

Более 360 мигрантов прибыли в два пункта на границу РФ и Финляндии за два дня

© Фото : ФТС России/TelegramПункт пропуска на границе России и Финляндии
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : ФТС России/Telegram
Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Более 360 просителей убежища прибыли на два пограничных пункта между Финляндией и Россией в четверг и пятницу, пока граница оставалась открытой, следует из сообщений пограничной охраны Финляндии.
"После открытия пункта пропуска общее количество просителей убежища на пограничном пункте "Ваалимаа" составило 186 человек", – сказано в публикации погранотряда Южной Финляндии в социальной сети X. КПП "Ваалимаа" расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Это крупнейший пункт пересечения на сухопутной границе с Россией.
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"Всего 84 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища на пограничном пункте "Ниирала" в пятницу, 15 декабря. В основном, это были граждане Сирии, Сомали и Индии", – указывается в публикации финского погранотряда Северной Карелии в социальной сети X. В четверг на КПП "Ниирала" прибыло 93 мигранта. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с российской Карелией.
Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.
Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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