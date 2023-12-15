https://ria.ru/20231215/largus-1916005514.html

"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году

"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023

"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году

"АвтоВАЗ" намерен произвести около 30 тысяч бензиновых и электрических Lada Largus на заводе в Ижевске в 2024 году, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:22

2023-12-15T13:22

2023-12-15T18:18

экономика

авто

автоваз

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ИЖЕВСК, 15 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен произвести около 30 тысяч бензиновых и электрических Lada Largus на заводе в Ижевске в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Объем, который планируется выпускать по автомобилям с ДВС (двигателями внутреннего сгорания – ред.), сейчас еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. Но наше предложение - это около 30 тысяч автомобилей как по ДВС, так и электрических", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме производства Largus в следующем году. Соколов уточнил, что объемы производства электрических Largus будут зависеть от мер господдержки: получат ли ее в следующем году все производители электрокаров или только высоколокализованные. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html

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экономика, авто, автоваз