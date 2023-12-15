Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 15.12.2023 (обновлено: 18:18 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/largus-1916005514.html
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году
"АвтоВАЗ" намерен произвести около 30 тысяч бензиновых и электрических Lada Largus на заводе в Ижевске в 2024 году, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:22
2023-12-15T18:18
экономика
авто
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916092281_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_65b9708e2ffa22d5d650b1efb3f8bc28.jpg
ИЖЕВСК, 15 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен произвести около 30 тысяч бензиновых и электрических Lada Largus на заводе в Ижевске в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Объем, который планируется выпускать по автомобилям с ДВС (двигателями внутреннего сгорания – ред.), сейчас еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. Но наше предложение - это около 30 тысяч автомобилей как по ДВС, так и электрических", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме производства Largus в следующем году. Соколов уточнил, что объемы производства электрических Largus будут зависеть от мер господдержки: получат ли ее в следующем году все производители электрокаров или только высоколокализованные. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916092281_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d1937ca60c7317fb99bd1d594345ac43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, автоваз
Экономика, Авто, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году

Соколов: "АвтоВАЗ" намерен произвести около 30 тыс Largus и e-Largus в 2024 году

© РИА НовостиПроизводство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске
Производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске
© РИА Новости
Производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 15 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен произвести около 30 тысяч бензиновых и электрических Lada Largus на заводе в Ижевске в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Объем, который планируется выпускать по автомобилям с ДВС (двигателями внутреннего сгорания – ред.), сейчас еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. Но наше предложение - это около 30 тысяч автомобилей как по ДВС, так и электрических", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме производства Largus в следующем году.
Соколов уточнил, что объемы производства электрических Largus будут зависеть от мер господдержки: получат ли ее в следующем году все производители электрокаров или только высоколокализованные.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
Кроссовер Evolute i-SKY - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY
16 ноября, 12:10
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала