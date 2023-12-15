https://ria.ru/20231215/koreya-1916181415.html

Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов

Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов - РИА Новости, 16.12.2023

Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов

Контакты между общественными организациями РФ и Южной Кореи в этом году активизировались, что демонстрирует стремление обеих сторон сохранять и преумножать... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-15T14:59

2023-12-15T14:59

2023-12-16T12:46

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СЕУЛ, 15 дек - РИА Новости. Контакты между общественными организациями РФ и Южной Кореи в этом году активизировались, что демонстрирует стремление обеих сторон сохранять и преумножать наработанный за десятилетия позитив в отношениях, заявил временный поверенный в делах России в Республике Корея Валерий Гуенков на мероприятии по линии Общества корейско-российской дружбы в Сеуле. "В текущем году заметно активизировались двусторонние контакты по линии общественных организаций. Это свидетельствует о нашем обоюдном настрое на сохранение и преумножение наработанного за десятилетия позитива в двусторонних отношениях", - заявил Гуенков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 4 декабря выразил готовность Москвы к возвращению российско-корейских отношений на траекторию "взаимовыгодного для обеих стран и народов сотрудничества", но отметил, что реализация этого зависит от действий Сеула. "Сегодня, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, представители деловых и академических кругов Республики Корея, корейские деятели культуры и искусства, другие специалисты, занимающиеся практической составляющей двустороннего гуманитарного сотрудничества, сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие с Россией, продолжают успешно трудиться на российско-корейской ниве", - заявил Гуенков. Прием по случаю 33-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Корея, организованный Обществом корейско-российской дружбы, прошел в пятницу в Сеуле. На нем присутствовали не менее 300 человек. В числе спонсоров были посольство и торгпредство РФ в Сеуле, мэрия города Тонхэ, корпорация CJ Group, компания RH Focus и другие. На приеме также прозвучали поздравительные речи от посла Южной Кореи в РФ Ли До Хуна и бывшего посла страны в РФ У Юн Гына, мэра города Тонхэ, из которого ходит паром до Владивостока, и других.

https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913721794.html

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Ольга Фомченкова

россия, сеул, южная корея, в мире