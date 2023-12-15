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Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов - РИА Новости, 16.12.2023
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14:59 15.12.2023 (обновлено: 12:46 16.12.2023)
https://ria.ru/20231215/koreya-1916181415.html
Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов
Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов - РИА Новости, 16.12.2023
Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов
Контакты между общественными организациями РФ и Южной Кореи в этом году активизировались, что демонстрирует стремление обеих сторон сохранять и преумножать... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-15T14:59
2023-12-16T12:46
россия
сеул
южная корея
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СЕУЛ, 15 дек - РИА Новости. Контакты между общественными организациями РФ и Южной Кореи в этом году активизировались, что демонстрирует стремление обеих сторон сохранять и преумножать наработанный за десятилетия позитив в отношениях, заявил временный поверенный в делах России в Республике Корея Валерий Гуенков на мероприятии по линии Общества корейско-российской дружбы в Сеуле. "В текущем году заметно активизировались двусторонние контакты по линии общественных организаций. Это свидетельствует о нашем обоюдном настрое на сохранение и преумножение наработанного за десятилетия позитива в двусторонних отношениях", - заявил Гуенков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 4 декабря выразил готовность Москвы к возвращению российско-корейских отношений на траекторию "взаимовыгодного для обеих стран и народов сотрудничества", но отметил, что реализация этого зависит от действий Сеула. "Сегодня, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, представители деловых и академических кругов Республики Корея, корейские деятели культуры и искусства, другие специалисты, занимающиеся практической составляющей двустороннего гуманитарного сотрудничества, сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие с Россией, продолжают успешно трудиться на российско-корейской ниве", - заявил Гуенков. Прием по случаю 33-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Корея, организованный Обществом корейско-российской дружбы, прошел в пятницу в Сеуле. На нем присутствовали не менее 300 человек. В числе спонсоров были посольство и торгпредство РФ в Сеуле, мэрия города Тонхэ, корпорация CJ Group, компания RH Focus и другие. На приеме также прозвучали поздравительные речи от посла Южной Кореи в РФ Ли До Хуна и бывшего посла страны в РФ У Юн Гына, мэра города Тонхэ, из которого ходит паром до Владивостока, и других.
https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913721794.html
россия
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россия, сеул, южная корея, в мире
Россия, Сеул, Южная Корея, В мире
Посольство в Сеуле рассказало об активизации российско-корейских контактов

Дипломат заявил об активизации контактов между общественниками РФ и Южной Кореи

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 15 дек - РИА Новости. Контакты между общественными организациями РФ и Южной Кореи в этом году активизировались, что демонстрирует стремление обеих сторон сохранять и преумножать наработанный за десятилетия позитив в отношениях, заявил временный поверенный в делах России в Республике Корея Валерий Гуенков на мероприятии по линии Общества корейско-российской дружбы в Сеуле.
«
"В текущем году заметно активизировались двусторонние контакты по линии общественных организаций. Это свидетельствует о нашем обоюдном настрое на сохранение и преумножение наработанного за десятилетия позитива в двусторонних отношениях", - заявил Гуенков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 4 декабря выразил готовность Москвы к возвращению российско-корейских отношений на траекторию "взаимовыгодного для обеих стран и народов сотрудничества", но отметил, что реализация этого зависит от действий Сеула.
«
"Сегодня, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, представители деловых и академических кругов Республики Корея, корейские деятели культуры и искусства, другие специалисты, занимающиеся практической составляющей двустороннего гуманитарного сотрудничества, сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие с Россией, продолжают успешно трудиться на российско-корейской ниве", - заявил Гуенков.
Прием по случаю 33-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Корея, организованный Обществом корейско-российской дружбы, прошел в пятницу в Сеуле. На нем присутствовали не менее 300 человек. В числе спонсоров были посольство и торгпредство РФ в Сеуле, мэрия города Тонхэ, корпорация CJ Group, компания RH Focus и другие. На приеме также прозвучали поздравительные речи от посла Южной Кореи в РФ Ли До Хуна и бывшего посла страны в РФ У Юн Гына, мэра города Тонхэ, из которого ходит паром до Владивостока, и других.
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