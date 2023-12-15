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Советник назвал объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине бредом - РИА Новости, 15.12.2023
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Религия
 
23:22 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kirill-1916132253.html
Советник назвал объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине бредом
Советник назвал объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине бредом - РИА Новости, 15.12.2023
Советник назвал объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине бредом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ни от кого не скрывается, и действия МВД Украины по объявлению его в розыск - бред, комментировать который излишне,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:22
2023-12-15T23:22
религия
московский патриархат
николай балашов
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
россия
киев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ни от кого не скрывается, и действия МВД Украины по объявлению его в розыск - бред, комментировать который излишне, заявил РИА Новости его советник протоиерей Николай Балашов. Министерство внутренних дел Украины в пятницу объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства. "Патриарх ни от кого не скрывается. Приезжайте, ждём", - сказал Балашов агентству, условно обратившись к украинским правоохранителям. Действия украинского МВД он в беседе с агентством назвал бредом, комментировать который излишне. В начале ноября киевские власти, известные гонениями в отношении православной церкви, сообщали о заочном предъявлении обвинения патриарху Кириллу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, однако о розыске патриарха не сообщалось. Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Этот собор прошел в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании (район Киева, поэтому прошедший собор называют "Феофаниевским"). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины, обращаясь к ним с посланиями. Патриарх указывал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих. Патриарх Кирилл также призывал защитить арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), указывая, что арест может привести к его смерти, и называл абсурдными обвинения киевского режима в адрес митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговоренного к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, которому ставили в вину якобы оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.
https://ria.ru/20231215/patriarkh-1916131971.html
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московский патриархат, николай балашов, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, россия, киев
Религия, Московский Патриархат, Николай Балашов, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Россия, Киев
Советник назвал объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине бредом

Советник назвал объявление патриарха Кирилла в розыск МВД Украины бредом

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ни от кого не скрывается, и действия МВД Украины по объявлению его в розыск - бред, комментировать который излишне, заявил РИА Новости его советник протоиерей Николай Балашов.
Министерство внутренних дел Украины в пятницу объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла
Вчера, 23:16
"Патриарх ни от кого не скрывается. Приезжайте, ждём", - сказал Балашов агентству, условно обратившись к украинским правоохранителям.
Действия украинского МВД он в беседе с агентством назвал бредом, комментировать который излишне.
В начале ноября киевские власти, известные гонениями в отношении православной церкви, сообщали о заочном предъявлении обвинения патриарху Кириллу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, однако о розыске патриарха не сообщалось.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл
12 декабря, 13:32
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Этот собор прошел в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании (район Киева, поэтому прошедший собор называют "Феофаниевским").
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий
26 ноября, 16:24
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины, обращаясь к ним с посланиями. Патриарх указывал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих.
Патриарх Кирилл также призывал защитить арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), указывая, что арест может привести к его смерти, и называл абсурдными обвинения киевского режима в адрес митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговоренного к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, которому ставили в вину якобы оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Патриарх Кирилл рассказал, за что его отца отправили в ссылку
9 ноября, 13:38
 
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