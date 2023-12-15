В оранжерее Царскосельского музея впервые зацвели крымские хризантемы
В музее-заповеднике "Царское Село" впервые зацвели крымские хризантемы
© Фото : Царское Село/ВКонтактеКрымские хризантемы впервые зацвели в оранжерее Государственного музея-заповедника "Царское Село"
Крымские хризантемы впервые зацвели в оранжерее Государственного музея-заповедника "Царское Село"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. В оранжерее Государственного музея-заповедника "Царское Село" впервые зацвели крымские хризантемы, сообщила пресс-служба учреждения.
"В декабрьские морозы в музее-заповеднике "Царское Село" зацвели крымские хризантемы. Их укорененные черенки в августе этого года передал в дар из своей коллекции Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН", — говорится в заявлении.
В Ялте хризантемы выращивают более 200 лет.
Отмечается, что всего заповедник получил черенки 21 сорта хризантем, из них 16 — отечественной селекции, в том числе "Белая чайка", "Лепестковый дождь", "Сказочный эльф" и "Мисс Вселенная". В августе местные садовники высадили их в музейном оранжерейном комплексе "Верхние теплицы".
"Это первое робкое цветение крымских хризантем. Видно, что они пока окончательно не приспособились к условиям наших оранжерей. Мы за ними ухаживаем, внимательно наблюдаем. Затем наши садовники их расчеренкуют, и начнется новый жизненный цикл хризантем. Уверены, что цветение в следующем году будет более полноценным", —рассказала главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село" Ольга Филиппова.
Подаренные сорта в музее пообещали выращивать и размножать, посетители увидят эти цветы в дворцовых залах.
Начиная с 1953 года Никитский ботанический сад проводит балы хризантем. Последние восемь лет на каждом выбирают "королеву" — лучший сорт. В Царское Село приехали и победительницы последних лет — "Василий Лановой" (2022), "Бегущая по волнам" (2021), "Предрассветный Аю-Даг" (2020), "Эрмитаж" (2019), "Египтянка" (2016).