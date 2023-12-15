https://ria.ru/20231215/karabakh-1916043897.html

Некоторые страны Запада не могут смириться с судьбой Карабаха, заявил Алиев

Некоторые страны Запада не могут смириться с судьбой Карабаха, заявил Алиев - РИА Новости, 15.12.2023

Некоторые страны Запада не могут смириться с судьбой Карабаха, заявил Алиев

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в пятницу, что некоторые страны Запада, в том числе Франция, не собираются мириться с тем, что Карабах является... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:17

2023-12-15T15:17

2023-12-15T15:17

в мире

азербайджан

франция

нагорный карабах

ильхам алиев

шарль мишель

никол пашинян

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914116159_0:70:1340:824_1920x0_80_0_0_d69e3d77024b227847a48fb00d537554.jpg

БАКУ, 15 дек – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в пятницу, что некоторые страны Запада, в том числе Франция, не собираются мириться с тем, что Карабах является частью Азербайджана, но им придется это сделать. "Азербайджан, проведя на своей суверенной территории антитеррористическую операцию против сепаратистов и оккупантов, обеспечил верховенство международного права и в то же время восстановил свой суверенитет, соблюдая все гуманитарные нормы. Но некоторые западные страны и традиционно Франция не собираются с этим мириться. Хотя уже и международное сообщество видит, что даже Армения смирилась с этой ситуацией... Однако некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне. Но и им придется смириться с этой ситуацией", - сказал Алиев на совещании, посвященном проведению в следующем году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. В начале октября Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция. В конце сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в регионе Южного Кавказа. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев позднее заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231206/armyane-1914086670.html

азербайджан

франция

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, франция, нагорный карабах, ильхам алиев, шарль мишель, никол пашинян, оон, совет евросоюза