Некоторые страны Запада не могут смириться с судьбой Карабаха, заявил Алиев
Алиев: некоторые страны Запада не могут принять Карабах в составе Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 15 дек – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в пятницу, что некоторые страны Запада, в том числе Франция, не собираются мириться с тем, что Карабах является частью Азербайджана, но им придется это сделать.
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"Азербайджан, проведя на своей суверенной территории антитеррористическую операцию против сепаратистов и оккупантов, обеспечил верховенство международного права и в то же время восстановил свой суверенитет, соблюдая все гуманитарные нормы. Но некоторые западные страны и традиционно Франция не собираются с этим мириться. Хотя уже и международное сообщество видит, что даже Армения смирилась с этой ситуацией... Однако некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне. Но и им придется смириться с этой ситуацией", - сказал Алиев на совещании, посвященном проведению в следующем году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.
В начале октября Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция. В конце сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в регионе Южного Кавказа.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев позднее заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.