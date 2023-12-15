https://ria.ru/20231215/kapremont-1915980665.html
Капремонт школы в подмосковной Власихе завершат к сентябрю 2024 года
Капремонт школы в подмосковной Власихе завершат к сентябрю 2024 года - РИА Новости, 15.12.2023
Капремонт школы в подмосковной Власихе завершат к сентябрю 2024 года
Капитальный ремонт школы имени А. С. Попова в микрорайоне Школьный городского округа Власиха Московской области завершат к началу следующего учебного года,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:04
2023-12-15T12:04
2023-12-15T12:04
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт школы имени А. С. Попова в микрорайоне Школьный городского округа Власиха Московской области завершат к началу следующего учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Здание было построено в 1937 году. Его общая площадь составляет 3474 квадратных метра. Ремонт проводится в рамках президентской программы капитального ремонта объектов образования по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Полностью завершить капремонт здесь планируют до начала нового учебного года. Контракт на проведение работ заключили с ООО "Стройинжиниринг". В настоящий момент специалисты выполняют демонтаж полов, потолков, штукатурки, дверных блоков, инженерных сетей. Каждый день на объекте задействованы 30 рабочих и две единицы техники. В процессе капитального ремонта строители заменят кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, обустроят фасад, выполнят ремонт учебных классов, пищеблока, технических помещений, входной группы, обновят напольные покрытия, благоустроят прилегающую территорию и оснастят школу новой современной мебелью. Площадь объекта 10,3 тысячи квадратных метров. 1 сентября обновленная школа должна встретить своих учеников.
https://ria.ru/20231214/nagrady-1915902538.html
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московская область (подмосковье), власиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Власиха, Андрей Воробьев
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт школы имени А. С. Попова в микрорайоне Школьный городского округа Власиха Московской области завершат к началу следующего учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Здание было построено в 1937 году. Его общая площадь составляет 3474 квадратных метра. Ремонт проводится в рамках президентской программы капитального ремонта объектов образования по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
. Полностью завершить капремонт здесь планируют до начала нового учебного года.
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Контракт на проведение работ заключили с ООО "Стройинжиниринг".
В настоящий момент специалисты выполняют демонтаж полов, потолков, штукатурки, дверных блоков, инженерных сетей. Каждый день на объекте задействованы 30 рабочих и две единицы техники.
В процессе капитального ремонта строители заменят кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, обустроят фасад, выполнят ремонт учебных классов, пищеблока, технических помещений, входной группы, обновят напольные покрытия, благоустроят прилегающую территорию и оснастят школу новой современной мебелью. Площадь объекта 10,3 тысячи квадратных метров. 1 сентября обновленная школа должна встретить своих учеников.
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