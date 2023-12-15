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Подведены итоги работы выездных мероприятий ПМЭФ-2024 в Индии

Подведены итоги работы выездных мероприятий ПМЭФ-2024 в Индии - РИА Новости, 15.12.2023

Подведены итоги работы выездных мероприятий ПМЭФ-2024 в Индии

Серия мероприятий в Дели, Мумбаи и Бангалоре была проведена в рамках подготовки ПМЭФ 2024 года, в ходе встреч обсуждались перспективы развития... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:53

2023-12-15T14:53

2023-12-15T14:53

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Серия мероприятий в Дели, Мумбаи и Бангалоре была проведена в рамках подготовки ПМЭФ 2024 года, в ходе встреч обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте Форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". В выездных сессиях приняли участие более 150 представителей ведущих компаний и СМИ Республики Индия. "В 2023 году одна из самых многочисленных делегаций на ПМЭФ была из Республики Индия и прошедшая серия выездных мероприятий показала, что тенденция роста взаимного бизнес-интереса продолжается", - приводятся в сообщении слова заместителя директора фонда "Росконгресс", директора Петербургского международного экономического форума Алексея Валькова. По данным пресс-службы, ключевым событием стала сессия "ПМЭФ 2024: деловое сотрудничество во имя улучшения качества жизни", состоявшаяся 13 декабря в Мумбаи. Среди спикеров - Генеральный Консул РФ в Мумбаи Алексей Суровцев, президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх, заместитель директора фонда "Росконгресс", директор ПМЭФ Алексей Вальков, вице-консул, глава Российского центра науки и культуры в Мумбаи Елена Ремизова, а также управляющий директор Khemka Global Ашиш Хемка и президент Всеиндийской ассоциации промышленности (AIAI) Виджай Калантри. В материале отмечается, что участники обсудили роль финансовой, промышленной и гуманитарной отраслей в процессе инновационного развития общества и повышения качества жизни. В рамках мероприятия спикеры оценили свой вклад в долгосрочное партнерство России и Индии, а также рассказали о перспективах российско-индийского сотрудничества в новых условиях глобального мира. Петербургский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. Среди участников Форума – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительства, министры, руководители среднего и малого бизнеса. ПМЭФ-2024 состоится 5-8 июня.

https://ria.ru/20231207/otnosheniya-1914394650.html

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