Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры с Киевом
Аналитик Озер: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры с Киевом
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемой на следующий год встречи с российским лидером Владимиром Путиным может предложить ему возобновить стамбульские переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Путин сообщил в четверг, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. При этом ранее источник в администрации турецкого лидера сообщал РИА Новости, что Анкара и Москва прорабатывают встречу президентов Турции и России, конкретики по дате и месту пока нет. Российский лидер также заявил в четверг, что в ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем.
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"Президент Эрдоган настроен взять на себя роль посредника в украинском кризисе. У Турции есть возможность разговаривать с обеими конфликтующими сторонами одновременно. Поэтому турецкая сторона, вероятно, предложит Москве возобновить стамбульские переговоры", - считает аналитик.
Среди возможных тем встречи лидеров эксперт назвал строительство второй АЭС в Турции, которая будет построена в Синопе.
"Как известно, "Росатом" строит первую в Турции АЭС в Аккую, и на данный момент российская сторона выполнила свои обязательства. Вторая АЭС будет построена в Синопе, ведутся переговоры с Южной Кореей и "Росатомом" о строительстве этой АЭС", - напомнил собеседник агентства.
"Также будет обсуждена Сирия, "Зангезурский коридор" и, конечно же, Украина. Возможной темой будет Сирия и, следовательно, израильско-палестинский конфликт. Известно, что Россию беспокоят радикальные группы в Идлибе, а в свою очередь Турцию - конфликт с поддерживаемыми США курдскими формированиями на севере Сирии. По этим двум вопросам интересы Москвы и Анкары могут совпадать в контексте территориальной целостности Сирии. Связанный с ними агрессивный подход Израиля наносит ущерб интересам Турции и России в регионе. В палестинском кризисе является общий подход двух стран по этому вопросу", - сказал аналитик.