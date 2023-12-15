https://ria.ru/20231215/erdogan-1915958919.html

Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры с Киевом

Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры с Киевом - РИА Новости, 15.12.2023

Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры с Киевом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемой на следующий год встречи с российским лидером Владимиром Путиным может предложить ему возобновить... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:13

2023-12-15T10:13

2023-12-15T10:13

в мире

турция

сирия

москва

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894144169_0:22:1476:852_1920x0_80_0_0_e44d532a52fef79df0e7895232230c7e.jpg

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемой на следующий год встречи с российским лидером Владимиром Путиным может предложить ему возобновить стамбульские переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Путин сообщил в четверг, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. При этом ранее источник в администрации турецкого лидера сообщал РИА Новости, что Анкара и Москва прорабатывают встречу президентов Турции и России, конкретики по дате и месту пока нет. Российский лидер также заявил в четверг, что в ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем. "Президент Эрдоган настроен взять на себя роль посредника в украинском кризисе. У Турции есть возможность разговаривать с обеими конфликтующими сторонами одновременно. Поэтому турецкая сторона, вероятно, предложит Москве возобновить стамбульские переговоры", - считает аналитик. Среди возможных тем встречи лидеров эксперт назвал строительство второй АЭС в Турции, которая будет построена в Синопе. "Как известно, "Росатом" строит первую в Турции АЭС в Аккую, и на данный момент российская сторона выполнила свои обязательства. Вторая АЭС будет построена в Синопе, ведутся переговоры с Южной Кореей и "Росатомом" о строительстве этой АЭС", - напомнил собеседник агентства. "Также будет обсуждена Сирия, "Зангезурский коридор" и, конечно же, Украина. Возможной темой будет Сирия и, следовательно, израильско-палестинский конфликт. Известно, что Россию беспокоят радикальные группы в Идлибе, а в свою очередь Турцию - конфликт с поддерживаемыми США курдскими формированиями на севере Сирии. По этим двум вопросам интересы Москвы и Анкары могут совпадать в контексте территориальной целостности Сирии. Связанный с ними агрессивный подход Израиля наносит ущерб интересам Турции и России в регионе. В палестинском кризисе является общий подход двух стран по этому вопросу", - сказал аналитик.

https://ria.ru/20231214/putin-1915734233.html

турция

сирия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сирия, москва, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"