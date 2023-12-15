https://ria.ru/20231215/dvizhenie-1916082406.html
Движение по новому мосту запустили в ивановском Холуе
Движение по новому мосту запустили в ивановском Холуе - РИА Новости, 15.12.2023
Движение по новому мосту запустили в ивановском Холуе
Движение запущено по новому мосту в селе Холуй - одному из центров лаковой миниатюры Ивановской области, в настоящее время здесь завершены работы по устройству... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:39
2023-12-15T17:39
2023-12-15T17:39
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Движение запущено по новому мосту в селе Холуй - одному из центров лаковой миниатюры Ивановской области, в настоящее время здесь завершены работы по устройству покрытия на подходах к мосту со стороны Южи и на самом сооружении, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Ежегодно в период весеннего паводка происходило подтопление существующего старого деревянного моста через Тезу в селе Холуй, движение по нему перекрывалось. Из-за этого транспортное сообщение осуществлялось в объезд через гидроузел №4 Тезянской шлюзованной системы. В связи с этим было принято решение о строительстве нового моста. Новый мост проходит от перекрестка улиц Путилова и Парижской Коммуны (у часовни) с одной стороны села до района дома №5 по улице Кавказ на другой стороне Холуя. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", протяженность объекта с учетом моста и подходов составила 456 метров. Для завершения строительства объекта необходимо уложить асфальтобетонное покрытие на подходе со стороны Холуя, провести работы по устройству линий освещения и благоустройству сквера. Новый мост через Тезу в Холуе обеспечит надежное и бесперебойное круглогодичное транспортное сообщение в селе. На встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским в январе 2023 года жители Холуя поблагодарили за новую переправу и рассказали, что внимательно следят за ходом завершения строительства. Также в селе Холуй запланировано строительство нового пешеходного моста взамен старого деревянно-балочного. Администрацией муниципалитета заключен контракт на разработку проекта строительства нового пешеходного моста. Перед проектировщиками поставлена задача предусмотреть техническое решение, которое позволит избежать ежегодного подтопления переправы.
https://ria.ru/20231215/ivanovo-1915961217.html
https://ria.ru/20231212/obmanutye_dolschiki-1915402584.html
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ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Движение запущено по новому мосту в селе Холуй - одному из центров лаковой миниатюры Ивановской области, в настоящее время здесь завершены работы по устройству покрытия на подходах к мосту со стороны Южи и на самом сооружении, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Ежегодно в период весеннего паводка происходило подтопление существующего старого деревянного моста через Тезу в селе Холуй, движение по нему перекрывалось. Из-за этого транспортное сообщение осуществлялось в объезд через гидроузел №4 Тезянской шлюзованной системы. В связи с этим было принято решение о строительстве нового моста.
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Новый мост проходит от перекрестка улиц Путилова и Парижской Коммуны (у часовни) с одной стороны села до района дома №5 по улице Кавказ на другой стороне Холуя. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", протяженность объекта с учетом моста и подходов составила 456 метров. Для завершения строительства объекта необходимо уложить асфальтобетонное покрытие на подходе со стороны Холуя, провести работы по устройству линий освещения и благоустройству сквера.
Новый мост через Тезу в Холуе обеспечит надежное и бесперебойное круглогодичное транспортное сообщение в селе. На встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским
в январе 2023 года жители Холуя поблагодарили за новую переправу и рассказали, что внимательно следят за ходом завершения строительства.
Также в селе Холуй запланировано строительство нового пешеходного моста взамен старого деревянно-балочного. Администрацией муниципалитета заключен контракт на разработку проекта строительства нового пешеходного моста. Перед проектировщиками поставлена задача предусмотреть техническое решение, которое позволит избежать ежегодного подтопления переправы.
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