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ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 15.12.2023 (обновлено: 12:26 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/donbass-1915946335.html
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР
ВСУ размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часова Яра в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:05
2023-12-15T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. ВСУ размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часова Яра в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подразделения вооруженных формирований Украины продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах", - сказал Марочко. По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где проживают мирные граждане. "Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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в мире, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР

Марочко: ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра в Донбассе

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. ВСУ размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часова Яра в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Подразделения вооруженных формирований Украины продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах", - сказал Марочко.
По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где проживают мирные граждане.
"Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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