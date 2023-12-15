https://ria.ru/20231215/donbass-1915946335.html

ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР

ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2023

ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР

ВСУ размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часова Яра в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:05

2023-12-15T08:05

2023-12-15T12:26

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. ВСУ размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часова Яра в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подразделения вооруженных формирований Украины продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах", - сказал Марочко. По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где проживают мирные граждане. "Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины