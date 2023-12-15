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ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР
ВСУ размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часова Яра в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:05
2023-12-15T08:05
2023-12-15T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. ВСУ размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часова Яра в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подразделения вооруженных формирований Украины продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах", - сказал Марочко. По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где проживают мирные граждане. "Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часова Яра в Донбассе