https://ria.ru/20231215/displey-1915837899.html

Разработчики представили обзор дисплеев Брайля для незрячих детей

Разработчики представили обзор дисплеев Брайля для незрячих детей - РИА Новости, 15.12.2023

Разработчики представили обзор дисплеев Брайля для незрячих детей

В рамках бесплатного базового курса по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения появился новый раздел, посвященный выбору дисплеев... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:00

2023-12-15T10:00

2023-12-15T10:00

технологии

билайн

всероссийское общество слепых

зрение

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В рамках бесплатного базового курса по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения появился новый раздел, посвященный выбору дисплеев Брайля; обзор подготовили незрячие эксперты Everland по тестированию цифровых платформ при поддержке билайн, сообщает пресс-служба компании.Задача курса – помочь незрячим детям и подросткам освоить цифровые программы и ассистивные устройства, которые позволят им свободно пользоваться компьютером и смартфоном для учебы, общения, перемещения по городу и самых разных бытовых задач; научить безопасности в цифровой среде, а также рассказать о перспективах цифровых профессий для людей с нарушениями зрения.Обзор представили на полях образовательного марафона "Безопасная цифра", организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 16 декабря."Дисплей Брайля — это достаточно дорогое средство реабилитации, которое при этом нужно и сможет помочь в освоении знаний и информации. Выбрать подходящее устройство сложно. Поэтому мы создали специальный обзор, который рассказывает о типах устройств, позволяет родителям принять правильное решение. Мы надеемся, что этот обзор поможет в сложной ситуации выбора", – отмечает сооснователь инклюзивного проекта Everland Елена Мартынова, слова которой приводятся в сообщении.Дисплей Брайля — это устройство, предназначенное для вывода информации с экрана компьютера. Данные передаются в виде рельефных точек шрифта Брайля. С его помощью незрячие люди могут читать текст пальцами. Стоимость у таких дисплеев очень высокая. Сейчас они включены в перечень технических средств реабилитации. Получить их по федеральной программе могут люди с одновременным нарушением слуха и зрения, а также дети в возрасте от 6 до 18 лет. Родителям, которые видят, бывает непросто выбрать такое устройство для своих незрячих детей, так как они не знают его функций и особенностей использования, говорится в сообщении."В рамках курса мы постоянно взаимодействуем с аудиторией, находимся в диалоге и получаем обратную связь. Один из запросов, который сформировался в момент изучения курса, стал основой для обзора еще одного вида вспомогательных устройств для людей с инвалидностью. <…> Надеюсь, что наши совместные проекты продолжат помогать приобретать необходимые знания и навыки для независимости и изучения помогающих цифровых программ", – цитирует пресс-служба слова вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софьи Ивановой.Эксперты провели тестирование пяти дисплеев Брайля и двух персональных компьютеров, содержащих тактильные дисплеи. Оценивались такие параметры, как эргономика, простота управления дисплеем, наличие или отсутствие дополнительных встроенных функций, удобство расположения клавиш, тип клавиатуры, важные настройки для начала использования.Результаты тестирования показали, что все участвующие в обзоре дисплеи Брайля удобны в использовании. Выбор устройства будет зависеть от задач конкретного пользователя.Онлайн-курс был запущен в июне 2023 года. За шесть месяцев работы более 700 человек с нарушениями зрения – детей и взрослых – прошли обучение по программам курса, 150 человек получили помощь профессиональных кураторов, а всего материалами курса воспользовалось почти четырех тысяч человек.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, билайн, всероссийское общество слепых, зрение, смартфон, смартфоны