ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца
ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен.
"Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции", — говорится в пресс-релизе.
Так, крымское управление ФАС выявило повышение цен на куриные яйца компаниями "Партизан" и СП "Октябрьское". С сентября они повысили стоимость разных категорий яиц до 94%.
Кировское УФАС зафиксировало факт повышения цен со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятско-Полянской птицефабрики" — с июня по октябрь рост составил до 60%.
Дело возбуждено по признакам картельного соглашения. Ведомство изучит обоснованность такого повышения, если будет установлено нарушение, компаниям грозят оборотные штрафы.
Куриные яйца в России с начала года подорожали на 46%.
Как заявил накануне Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он предположил, что ситуация будет улучшаться, так как она уже две недели обсуждается с Минсельхозом.
Среди принимаемых мер — планы по наращиванию производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.