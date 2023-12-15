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ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца - РИА Новости, 15.12.2023
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17:07 15.12.2023 (обновлено: 17:47 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/dela-1916076195.html
ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца
ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца - РИА Новости, 15.12.2023
ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:07
2023-12-15T17:47
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен."Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции", — говорится в пресс-релизе.Так, крымское управление ФАС выявило повышение цен на куриные яйца компаниями "Партизан" и СП "Октябрьское". С сентября они повысили стоимость разных категорий яиц до 94%.Кировское УФАС зафиксировало факт повышения цен со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятско-Полянской птицефабрики" — с июня по октябрь рост составил до 60%.Дело возбуждено по признакам картельного соглашения. Ведомство изучит обоснованность такого повышения, если будет установлено нарушение, компаниям грозят оборотные штрафы.Куриные яйца в России с начала года подорожали на 46%.Как заявил накануне Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он предположил, что ситуация будет улучшаться, так как она уже две недели обсуждается с Минсельхозом.Среди принимаемых мер — планы по наращиванию производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915920057.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Экономика
ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца

ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен.
"Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции", — говорится в пресс-релизе.
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Так, крымское управление ФАС выявило повышение цен на куриные яйца компаниями "Партизан" и СП "Октябрьское". С сентября они повысили стоимость разных категорий яиц до 94%.
Кировское УФАС зафиксировало факт повышения цен со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятско-Полянской птицефабрики" — с июня по октябрь рост составил до 60%.
Дело возбуждено по признакам картельного соглашения. Ведомство изучит обоснованность такого повышения, если будет установлено нарушение, компаниям грозят оборотные штрафы.
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Как заявил накануне Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он предположил, что ситуация будет улучшаться, так как она уже две недели обсуждается с Минсельхозом.
Среди принимаемых мер — планы по наращиванию производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияЭкономика
 
 
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