https://ria.ru/20231215/dela-1916076195.html

ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца

ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца - РИА Новости, 15.12.2023

ФАС возбудила дела против четырех производителей из-за роста цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:07

2023-12-15T17:07

2023-12-15T17:47

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен."Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции", — говорится в пресс-релизе.Так, крымское управление ФАС выявило повышение цен на куриные яйца компаниями "Партизан" и СП "Октябрьское". С сентября они повысили стоимость разных категорий яиц до 94%.Кировское УФАС зафиксировало факт повышения цен со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятско-Полянской птицефабрики" — с июня по октябрь рост составил до 60%.Дело возбуждено по признакам картельного соглашения. Ведомство изучит обоснованность такого повышения, если будет установлено нарушение, компаниям грозят оборотные штрафы.Куриные яйца в России с начала года подорожали на 46%.Как заявил накануне Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он предположил, что ситуация будет улучшаться, так как она уже две недели обсуждается с Минсельхозом.Среди принимаемых мер — планы по наращиванию производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.

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https://ria.ru/20231211/udorozhanie-1915152562.html

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика