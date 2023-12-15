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"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили - РИА Новости, 15.12.2023
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15:06 15.12.2023 (обновлено: 16:21 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/avtomobili-1916040317.html
"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили
"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили - РИА Новости, 15.12.2023
"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили
Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ, с февраля 2022 года, самый резкий скачок случился при бывшем акционере Renault; при этом РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:06
2023-12-15T16:21
авто
россия
максим соколов
автоваз
владимир путин
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ИЖЕВСК, 15 дек - РИА Новости. Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ, с февраля 2022 года, самый резкий скачок случился при бывшем акционере Renault; при этом по итогам 2023 года подорожание в среднем составило около 11%, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Президент всегда обладает самой точной информацией. Конечно, если говорить о периоде с февраля 2022 года, то цифра 40% в полной мере соответствует. Конечно, мы помним, что первая половина этого роста - 20% - была ещё в тот период до мая месяца 2022 года, когда "АвтоВАЗом" управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома - рост был не такой существенный. В пределах 4%", - сказал он, комментируя озвученный президентом РФ Владимиром Путиным рост цен продукции автоконцерна на 40%."Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года - да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире", - уточнил Соколов.Топ-менеджер также уточнил, что стабилизация цен возможна при грамотной господдержке, а также реализации внутренних маркетинговых программ "АвтоВАЗа". Кроме того, автопроизводитель продолжает контролировать ценовую политику своих официальных дилеров, не допуская завышения ценников."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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авто, россия, максим соколов, автоваз, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили

Соколов: машины Lada подорожали на 40% с февраля 2022 года, в этом году на 11%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 15 дек - РИА Новости. Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ, с февраля 2022 года, самый резкий скачок случился при бывшем акционере Renault; при этом по итогам 2023 года подорожание в среднем составило около 11%, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Президент всегда обладает самой точной информацией. Конечно, если говорить о периоде с февраля 2022 года, то цифра 40% в полной мере соответствует. Конечно, мы помним, что первая половина этого роста - 20% - была ещё в тот период до мая месяца 2022 года, когда "АвтоВАЗом" управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома - рост был не такой существенный. В пределах 4%", - сказал он, комментируя озвученный президентом РФ Владимиром Путиным рост цен продукции автоконцерна на 40%.
«
"Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года - да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире", - уточнил Соколов.
Топ-менеджер также уточнил, что стабилизация цен возможна при грамотной господдержке, а также реализации внутренних маркетинговых программ "АвтоВАЗа". Кроме того, автопроизводитель продолжает контролировать ценовую политику своих официальных дилеров, не допуская завышения ценников.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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