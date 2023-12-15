https://ria.ru/20231215/avtomobili-1916040317.html

"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили

"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили - РИА Новости, 15.12.2023

"АвтоВАЗ" отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили

Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ, с февраля 2022 года, самый резкий скачок случился при бывшем акционере Renault; при этом РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:06

2023-12-15T15:06

2023-12-15T16:21

авто

россия

максим соколов

автоваз

владимир путин

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ИЖЕВСК, 15 дек - РИА Новости. Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ, с февраля 2022 года, самый резкий скачок случился при бывшем акционере Renault; при этом по итогам 2023 года подорожание в среднем составило около 11%, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Президент всегда обладает самой точной информацией. Конечно, если говорить о периоде с февраля 2022 года, то цифра 40% в полной мере соответствует. Конечно, мы помним, что первая половина этого роста - 20% - была ещё в тот период до мая месяца 2022 года, когда "АвтоВАЗом" управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома - рост был не такой существенный. В пределах 4%", - сказал он, комментируя озвученный президентом РФ Владимиром Путиным рост цен продукции автоконцерна на 40%."Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года - да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире", - уточнил Соколов.Топ-менеджер также уточнил, что стабилизация цен возможна при грамотной господдержке, а также реализации внутренних маркетинговых программ "АвтоВАЗа". Кроме того, автопроизводитель продолжает контролировать ценовую политику своих официальных дилеров, не допуская завышения ценников."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, максим соколов, автоваз, владимир путин, итоги года с владимиром путиным