https://ria.ru/20231215/asean-1916026809.html

Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик

Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик - РИА Новости, 15.12.2023

Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик

Слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о проблеме расширения НАТО в регионе Юго-Восточной Азии станут уроком для Индонезии, которая скоро может... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:26

2023-12-15T14:26

2023-12-15T14:26

в мире

россия

сша

индонезия

владимир путин

нато

aukus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о проблеме расширения НАТО в регионе Юго-Восточной Азии станут уроком для Индонезии, которая скоро может попасть под давление стран Запада, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии, упрекнул Запад за попытки переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации. "Проблема, которую затронул президент Путин, на самом деле очень важная - никто кроме Путина не говорит о ней. Никто не обращает внимания, что НАТО продолжает военное усиление в регионе АСЕАН. Некоторое время назад проблема Южно-Китайского моря стала стратегической для США, и они стали делать все, чтобы не допустить усиления Китая в регионе, создавая при этом параллельно оборонные блоки и союзы", - отметила Конни. Она добавила, что США выучили урок после войны с Японией, и теперь, установив вооружение через альянс AUKUS, "готовят базу для возможной атаки". "То, происходит сейчас с Россией - давление со стороны сил НАТО - вполне может в скором времени произойти и с Индонезией. Именно поэтому я поддерживаю Россию и слова Путина - мы должны брать с них пример", - подчеркнула аналитик.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

россия

сша

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, индонезия, владимир путин, нато, aukus