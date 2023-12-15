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Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик - РИА Новости, 15.12.2023
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14:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/asean-1916026809.html
Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик
Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик - РИА Новости, 15.12.2023
Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик
Слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о проблеме расширения НАТО в регионе Юго-Восточной Азии станут уроком для Индонезии, которая скоро может... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:26
2023-12-15T14:26
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о проблеме расширения НАТО в регионе Юго-Восточной Азии станут уроком для Индонезии, которая скоро может попасть под давление стран Запада, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии, упрекнул Запад за попытки переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации. "Проблема, которую затронул президент Путин, на самом деле очень важная - никто кроме Путина не говорит о ней. Никто не обращает внимания, что НАТО продолжает военное усиление в регионе АСЕАН. Некоторое время назад проблема Южно-Китайского моря стала стратегической для США, и они стали делать все, чтобы не допустить усиления Китая в регионе, создавая при этом параллельно оборонные блоки и союзы", - отметила Конни. Она добавила, что США выучили урок после войны с Японией, и теперь, установив вооружение через альянс AUKUS, "готовят базу для возможной атаки". "То, происходит сейчас с Россией - давление со стороны сил НАТО - вполне может в скором времени произойти и с Индонезией. Именно поэтому я поддерживаю Россию и слова Путина - мы должны брать с них пример", - подчеркнула аналитик.
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в мире, россия, сша, индонезия, владимир путин, нато, aukus
В мире, Россия, США, Индонезия, Владимир Путин, НАТО, AUKUS
Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик

Аналитик: слова Путина о расширении НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о проблеме расширения НАТО в регионе Юго-Восточной Азии станут уроком для Индонезии, которая скоро может попасть под давление стран Запада, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии, упрекнул Запад за попытки переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации.
«
"Проблема, которую затронул президент Путин, на самом деле очень важная - никто кроме Путина не говорит о ней. Никто не обращает внимания, что НАТО продолжает военное усиление в регионе АСЕАН. Некоторое время назад проблема Южно-Китайского моря стала стратегической для США, и они стали делать все, чтобы не допустить усиления Китая в регионе, создавая при этом параллельно оборонные блоки и союзы", - отметила Конни.
Она добавила, что США выучили урок после войны с Японией, и теперь, установив вооружение через альянс AUKUS, "готовят базу для возможной атаки".
"То, происходит сейчас с Россией - давление со стороны сил НАТО - вполне может в скором времени произойти и с Индонезией. Именно поэтому я поддерживаю Россию и слова Путина - мы должны брать с них пример", - подчеркнула аналитик.
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