Слова Путина о НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии, считает аналитик
Аналитик: слова Путина о расширении НАТО в АСЕАН станут уроком для Индонезии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина на прямой линии о проблеме расширения НАТО в регионе Юго-Восточной Азии станут уроком для Индонезии, которая скоро может попасть под давление стран Запада, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии, упрекнул Запад за попытки переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации.
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"Проблема, которую затронул президент Путин, на самом деле очень важная - никто кроме Путина не говорит о ней. Никто не обращает внимания, что НАТО продолжает военное усиление в регионе АСЕАН. Некоторое время назад проблема Южно-Китайского моря стала стратегической для США, и они стали делать все, чтобы не допустить усиления Китая в регионе, создавая при этом параллельно оборонные блоки и союзы", - отметила Конни.
"То, происходит сейчас с Россией - давление со стороны сил НАТО - вполне может в скором времени произойти и с Индонезией. Именно поэтому я поддерживаю Россию и слова Путина - мы должны брать с них пример", - подчеркнула аналитик.