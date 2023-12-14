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На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы

На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы - РИА Новости, 14.12.2023

На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы

Производство яиц в Краснодарском крае увеличилось в текущем году на 1,3 миллиарда штук, мяса птицы - на три тысячи тонн и достигло 173 тысяч тонн, сообщил РИА... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:33

2023-12-14T16:33

2023-12-14T18:14

экономика

краснодарский край

краснодар

андрей коробка

владимир путин

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Производство яиц в Краснодарском крае увеличилось в текущем году на 1,3 миллиарда штук, мяса птицы - на три тысячи тонн и достигло 173 тысяч тонн, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Коробка. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться. "Объем производства птицы на убой с начала года составил 173 тысяч тонн, что на три тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, яиц - 1 миллиард 303,5 миллиона, что на восемь миллионов штук больше, чем за этот же период прошлого года", - сказал вице-губернатор.Сообщалось, что Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.

https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915818774.html

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экономика, краснодарский край, краснодар, андрей коробка, владимир путин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)