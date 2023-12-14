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На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы - РИА Новости, 14.12.2023
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16:33 14.12.2023 (обновлено: 18:14 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915845859.html
На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы
На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы - РИА Новости, 14.12.2023
На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы
Производство яиц в Краснодарском крае увеличилось в текущем году на 1,3 миллиарда штук, мяса птицы - на три тысячи тонн и достигло 173 тысяч тонн, сообщил РИА... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:33
2023-12-14T18:14
экономика
краснодарский край
краснодар
андрей коробка
владимир путин
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Производство яиц в Краснодарском крае увеличилось в текущем году на 1,3 миллиарда штук, мяса птицы - на три тысячи тонн и достигло 173 тысяч тонн, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Коробка. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться. "Объем производства птицы на убой с начала года составил 173 тысяч тонн, что на три тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, яиц - 1 миллиард 303,5 миллиона, что на восемь миллионов штук больше, чем за этот же период прошлого года", - сказал вице-губернатор.Сообщалось, что Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.
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экономика, краснодарский край, краснодар, андрей коробка, владимир путин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Краснодарский край, Краснодар, Андрей Коробка, Владимир Путин, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
На Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы

Власти Кубани заявили об увеличении объема производства яиц и мяса птицы

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Производство яиц в Краснодарском крае увеличилось в текущем году на 1,3 миллиарда штук, мяса птицы - на три тысячи тонн и достигло 173 тысяч тонн, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Коробка.
На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.
«
"Объем производства птицы на убой с начала года составил 173 тысяч тонн, что на три тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, яиц - 1 миллиард 303,5 миллиона, что на восемь миллионов штук больше, чем за этот же период прошлого года", - сказал вице-губернатор.
Сообщалось, что Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.
Яйца - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 15:35
 
ЭкономикаКраснодарский крайКраснодарАндрей КоробкаВладимир ПутинРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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