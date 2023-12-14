Петербургские власти заявили, что ВСМ стимулируют увеличение турпотока
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Появление высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) стимулирует развитие экономики и туристического потока для регионов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил о необходимости создать эффективную и работоспособную структуру по развитию высокоскоростной магистрали в России, отметив, что власти думают над этим. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Этот проект очень важен для города и страны. От центра Петербурга до центра Москвы - 2 часа 15 минут чистого времени движения поезда, до Новгорода – 30 минут", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он отметил, что ВСМ будет способствовать созданию большой агломерации с вовлечением Твери, Великого Новгорода, других регионов СЗФО, что откроет новые серьёзные возможности для бизнеса.
"Скоростные поезда уйдут с главного хода Октябрьской железной дороги, что повысит скорость движения грузовых составов. Проект положительно повлияет на развитие транспортной доступности всех регионов, через которые пройдет трасса, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению турпотока", - отмечается в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.