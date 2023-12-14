https://ria.ru/20231214/vsm-1915851981.html

Петербургские власти заявили, что ВСМ стимулируют увеличение турпотока

Петербургские власти заявили, что ВСМ стимулируют увеличение турпотока - РИА Новости, 14.12.2023

Петербургские власти заявили, что ВСМ стимулируют увеличение турпотока

Появление высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) стимулирует развитие экономики и туристического потока для регионов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:52

2023-12-14T16:52

2023-12-14T16:52

санкт-петербург

владимир путин

александр беглов

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Появление высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) стимулирует развитие экономики и туристического потока для регионов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил о необходимости создать эффективную и работоспособную структуру по развитию высокоскоростной магистрали в России, отметив, что власти думают над этим. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. "Этот проект очень важен для города и страны. От центра Петербурга до центра Москвы - 2 часа 15 минут чистого времени движения поезда, до Новгорода – 30 минут", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что ВСМ будет способствовать созданию большой агломерации с вовлечением Твери, Великого Новгорода, других регионов СЗФО, что откроет новые серьёзные возможности для бизнеса. "Скоростные поезда уйдут с главного хода Октябрьской железной дороги, что повысит скорость движения грузовых составов. Проект положительно повлияет на развитие транспортной доступности всех регионов, через которые пройдет трасса, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению турпотока", - отмечается в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.

https://ria.ru/20231214/investitsii-1915849268.html

https://ria.ru/20231211/peterburg-1915089766.html

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санкт-петербург, владимир путин, александр беглов, россия, экономика