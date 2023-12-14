https://ria.ru/20231214/volga-1915741734.html
Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин
Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин
Правительство РФ знает о проблемах, связанных с обмелением Волги, и работает над их решением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:38
2023-12-14T12:38
2023-12-14T13:02
волга
владимир путин
россия
экология
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ знает о проблемах, связанных с обмелением Волги, и работает над их решением, заявил президент России Владимир Путин."Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен", - сказал Путин, подводя итоги года. "Я надеюсь, что этого все-таки не произойдет".Президент отметил, что в данном вопросе существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях Волги: энергетики хотят держать высокий уровень объема электроэнергии для промышленных и бытовых потребностей, а другие водопользователи хотят, чтобы река была полноводной.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о решении проблемы обмеления Волги
Путин о решении проблемы обмеления Волги
2023-12-14T12:38
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волга, владимир путин, россия, экология, итоги года с владимиром путиным
Волга, Владимир Путин, Россия, Экология, Итоги года с Владимиром Путиным
Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин
Путин: правительство не бросит на самотек проблему обмеления Волги
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ знает о проблемах, связанных с обмелением Волги, и работает над их решением, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен", - сказал Путин, подводя итоги года. "Я надеюсь, что этого все-таки не произойдет".
Президент отметил, что в данном вопросе существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях Волги: энергетики хотят держать высокий уровень объема электроэнергии для промышленных и бытовых потребностей, а другие водопользователи хотят, чтобы река была полноводной.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Татарстан поделится опытом сохранения водных объектов