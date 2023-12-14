https://ria.ru/20231214/volga-1915741734.html

Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин

Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин

Правительство РФ знает о проблемах, связанных с обмелением Волги, и работает над их решением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:38

2023-12-14T12:38

2023-12-14T13:02

волга

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экология

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ знает о проблемах, связанных с обмелением Волги, и работает над их решением, заявил президент России Владимир Путин."Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен", - сказал Путин, подводя итоги года. "Я надеюсь, что этого все-таки не произойдет".Президент отметил, что в данном вопросе существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях Волги: энергетики хотят держать высокий уровень объема электроэнергии для промышленных и бытовых потребностей, а другие водопользователи хотят, чтобы река была полноводной.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волга, владимир путин, россия, экология, итоги года с владимиром путиным