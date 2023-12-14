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Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы - РИА Новости, 14.12.2023
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10:18 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/voennye-1915694684.html
Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы
Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы - РИА Новости, 14.12.2023
Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы
Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением разрешить молодым военнослужащим с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:18
2023-12-14T10:18
сергей миронов
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением разрешить молодым военнослужащим с инвалидностью поступать в военные учебные заведения, заявил парламентарий. "Сегодня я направил письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с предложением рассмотреть возможность для военнослужащих, получивших травмы, получивших инвалидность, но которые хотят служить, которые хотят остаться в армии, возможность поступать в военные учебные заведения", - заявил Миронов в ходе пресс-подхода в четверг. Миронов отметил, что многие сегодня воюют, в том числе, с протезами конечностей и после тяжелых ранений. По его словам, необходимо предоставить возможность поступать в военные учебные заведения военнослужащим в возрасте до 35 лет, в том числе участникам спецоперации. "Понятно, что там должны быть прописаны критерии разумные и те специальности военные, на которых это можно будет сделать", - указал лидер партии.
https://ria.ru/20231213/pomosch-1915647856.html
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сергей миронов, сергей шойгу, общество
Сергей Миронов, Сергей Шойгу, Общество
Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы

Миронов призвал разрешить получившим травмы военным поступать в профильные вузы

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкЗанятие на военном факультете ВУЗа
Занятие на военном факультете ВУЗа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Занятие на военном факультете ВУЗа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением разрешить молодым военнослужащим с инвалидностью поступать в военные учебные заведения, заявил парламентарий.
"Сегодня я направил письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с предложением рассмотреть возможность для военнослужащих, получивших травмы, получивших инвалидность, но которые хотят служить, которые хотят остаться в армии, возможность поступать в военные учебные заведения", - заявил Миронов в ходе пресс-подхода в четверг.
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Миронов отметил, что многие сегодня воюют, в том числе, с протезами конечностей и после тяжелых ранений. По его словам, необходимо предоставить возможность поступать в военные учебные заведения военнослужащим в возрасте до 35 лет, в том числе участникам спецоперации.
"Понятно, что там должны быть прописаны критерии разумные и те специальности военные, на которых это можно будет сделать", - указал лидер партии.
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