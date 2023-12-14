https://ria.ru/20231214/voennye-1915694684.html

Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы

Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы - РИА Новости, 14.12.2023

Миронов предложил дать право военным-инвалидам поступать в профильные вузы

Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением разрешить молодым военнослужащим с... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:18

2023-12-14T10:18

2023-12-14T10:18

сергей миронов

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением разрешить молодым военнослужащим с инвалидностью поступать в военные учебные заведения, заявил парламентарий. "Сегодня я направил письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с предложением рассмотреть возможность для военнослужащих, получивших травмы, получивших инвалидность, но которые хотят служить, которые хотят остаться в армии, возможность поступать в военные учебные заведения", - заявил Миронов в ходе пресс-подхода в четверг. Миронов отметил, что многие сегодня воюют, в том числе, с протезами конечностей и после тяжелых ранений. По его словам, необходимо предоставить возможность поступать в военные учебные заведения военнослужащим в возрасте до 35 лет, в том числе участникам спецоперации. "Понятно, что там должны быть прописаны критерии разумные и те специальности военные, на которых это можно будет сделать", - указал лидер партии.

https://ria.ru/20231213/pomosch-1915647856.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей миронов, сергей шойгу, общество