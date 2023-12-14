https://ria.ru/20231214/vizit-1915889952.html

Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск

Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск - РИА Новости, 14.12.2023

Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск

Глава ЛНР Леонид Пасечник после ответа президента РФ Владимира Путина на приглашение приехать в Луганск заявил, что приезд главы государтсва станет огромным... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:14

2023-12-14T19:14

2023-12-14T19:14

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

россия

луганск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915869637_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_071761e71a9a784b4a7105b4468f0d2f.jpg

ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после ответа президента РФ Владимира Путина на приглашение приехать в Луганск заявил, что приезд главы государтсва станет огромным событием для всех жителей региона. Во время большой ежегодной пресс-конференции президента России журналист из ЛНР пригласил Путина в Луганск. В ответ Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск, и отметил, что город выглядит скромно, но чисто и аккуратно. "С удовольствием присоединяюсь и приглашаю Владимира Владимировича к нам в гости! Его приезд станет огромным событием для всех жителей Луганской Народной Республики. Потому что каждый из них уважает Владимира Владимировича как настоящего патриота и лидера огромной страны. Мы благодарны ему за то, что сегодня живем в родной России, у себя дома", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава ЛНР заверил, что в республике "есть, что показать президенту". Пасечник уточнил, что имеет в виду определенные достижения в развитии промышленности, сельского хозяйства, и отметил, что ЛНР смогла добиться этих результатов благодаря вхождению в состав РФ и помощи других регионов страны.

https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html

https://ria.ru/20231208/vybory-1914684829.html

луганская народная республика

россия

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, россия, луганск