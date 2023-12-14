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Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск - РИА Новости, 14.12.2023
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19:14 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vizit-1915889952.html
Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск
Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск - РИА Новости, 14.12.2023
Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск
Глава ЛНР Леонид Пасечник после ответа президента РФ Владимира Путина на приглашение приехать в Луганск заявил, что приезд главы государтсва станет огромным... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:14
2023-12-14T19:14
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
россия
луганск
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ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после ответа президента РФ Владимира Путина на приглашение приехать в Луганск заявил, что приезд главы государтсва станет огромным событием для всех жителей региона. Во время большой ежегодной пресс-конференции президента России журналист из ЛНР пригласил Путина в Луганск. В ответ Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск, и отметил, что город выглядит скромно, но чисто и аккуратно. "С удовольствием присоединяюсь и приглашаю Владимира Владимировича к нам в гости! Его приезд станет огромным событием для всех жителей Луганской Народной Республики. Потому что каждый из них уважает Владимира Владимировича как настоящего патриота и лидера огромной страны. Мы благодарны ему за то, что сегодня живем в родной России, у себя дома", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава ЛНР заверил, что в республике "есть, что показать президенту". Пасечник уточнил, что имеет в виду определенные достижения в развитии промышленности, сельского хозяйства, и отметил, что ЛНР смогла добиться этих результатов благодаря вхождению в состав РФ и помощи других регионов страны.
https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, россия, луганск
Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Россия, Луганск
Пасечник прокомментировал возможный визит Путина в Луганск

Пасечник: визит Путина в ЛНР стал бы огромным событием для жителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после ответа президента РФ Владимира Путина на приглашение приехать в Луганск заявил, что приезд главы государтсва станет огромным событием для всех жителей региона.
Во время большой ежегодной пресс-конференции президента России журналист из ЛНР пригласил Путина в Луганск. В ответ Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск, и отметил, что город выглядит скромно, но чисто и аккуратно.
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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"С удовольствием присоединяюсь и приглашаю Владимира Владимировича к нам в гости! Его приезд станет огромным событием для всех жителей Луганской Народной Республики. Потому что каждый из них уважает Владимира Владимировича как настоящего патриота и лидера огромной страны. Мы благодарны ему за то, что сегодня живем в родной России, у себя дома", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР заверил, что в республике "есть, что показать президенту".
Пасечник уточнил, что имеет в виду определенные достижения в развитии промышленности, сельского хозяйства, и отметил, что ЛНР смогла добиться этих результатов благодаря вхождению в состав РФ и помощи других регионов страны.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник
8 декабря, 18:11
 
Луганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЛеонид ПасечникРоссияЛуганск
 
 
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