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Австрийский депутат спрогнозировал проблемы для ЕС при вступлении Украины - РИА Новости, 14.12.2023
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19:19 14.12.2023 (обновлено: 19:20 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915892815.html
Австрийский депутат спрогнозировал проблемы для ЕС при вступлении Украины
Австрийский депутат спрогнозировал проблемы для ЕС при вступлении Украины - РИА Новости, 14.12.2023
Австрийский депутат спрогнозировал проблемы для ЕС при вступлении Украины
Евросоюз не получит никаких преимуществ от вступления Украины в ЕС, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:19
2023-12-14T19:20
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Евросоюз не получит никаких преимуществ от вступления Украины в ЕС, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски, призвав канцлера республики Карла Нехаммера проголосовать против старта переговоров о членстве Украины. Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, связав принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "ЕС не получит никаких преимуществ от вступления Украины, напротив, он столкнется с целым рядом огромных дополнительных проблем. Почему граждане Европы должны с этим мириться, просто непонятно", - приводятся в релизе партии АПС слова евродепутата. "Мы призываем канцлера от АНП (Австрийской народной партии, нем. ÖVP ) Карла Нехаммера проголосовать против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС", - добавил он. По словам Вилимского, этот шаг соответствовал бы мнению большинства австрийцев, которые не желают вступления Украины в ЕС. Депутат сослался на результаты опроса, опубликованные на этой неделе Европейским советом по международным отношениям, согласно которому 52% австрийцев выступают против украинского членства в ЕС, и только 28% - за. "Нет никакой логической причины, по которой ЕС должен принять Украину. Проблемы и последствия для существующих стран-членов будут огромными. Украина должна будет постоянно субсидироваться в огромных масштабах за счет нетто-вкладчиков, таких как Австрия, и получать значительную долю бюджета ЕС", - отметил евродепутат. АПС также по вела данные исследования Кельнского института экономических исследований, согласно которому Украина получит из бюджета ЕС до 190 миллиардов евро. Кроме того, по словам Вилимского, начало переговоров о вступлении в ЕС со страной, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, "было бы исторически беспрецедентным". "В силу обязательства оказывать помощь, закрепленного в договорах ЕС, Евросоюз оказался бы полностью вовлечен в войну. С точки зрения, в частности, нейтральной Австрии, этого необходимо избежать любой ценой", - заключил Вилимский. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, украина, евросоюз, европа
В мире, Украина, Евросоюз, Европа
Австрийский депутат спрогнозировал проблемы для ЕС при вступлении Украины

Австрийский депутат: ЕС не получит никаких преимуществ от вступления Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Евросоюз не получит никаких преимуществ от вступления Украины в ЕС, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски, призвав канцлера республики Карла Нехаммера проголосовать против старта переговоров о членстве Украины.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, связав принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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"ЕС не получит никаких преимуществ от вступления Украины, напротив, он столкнется с целым рядом огромных дополнительных проблем. Почему граждане Европы должны с этим мириться, просто непонятно", - приводятся в релизе партии АПС слова евродепутата.
"Мы призываем канцлера от АНП (Австрийской народной партии, нем. ÖVP ) Карла Нехаммера проголосовать против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС", - добавил он.
По словам Вилимского, этот шаг соответствовал бы мнению большинства австрийцев, которые не желают вступления Украины в ЕС. Депутат сослался на результаты опроса, опубликованные на этой неделе Европейским советом по международным отношениям, согласно которому 52% австрийцев выступают против украинского членства в ЕС, и только 28% - за.
"Нет никакой логической причины, по которой ЕС должен принять Украину. Проблемы и последствия для существующих стран-членов будут огромными. Украина должна будет постоянно субсидироваться в огромных масштабах за счет нетто-вкладчиков, таких как Австрия, и получать значительную долю бюджета ЕС", - отметил евродепутат. АПС также по вела данные исследования Кельнского института экономических исследований, согласно которому Украина получит из бюджета ЕС до 190 миллиардов евро.
Кроме того, по словам Вилимского, начало переговоров о вступлении в ЕС со страной, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, "было бы исторически беспрецедентным".
"В силу обязательства оказывать помощь, закрепленного в договорах ЕС, Евросоюз оказался бы полностью вовлечен в войну. С точки зрения, в частности, нейтральной Австрии, этого необходимо избежать любой ценой", - заключил Вилимский.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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