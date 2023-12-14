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Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников - РИА Новости, 14.12.2023
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Туризм
 
01:10 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/turist-1915546107.html
Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников
Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников - РИА Новости, 14.12.2023
Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников
Турист, посетивший 159 стран, назвал страны, наиболее подходящие начинающим путешественникам, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:10
2023-12-14T01:10
туризм
новости - туризм
таиланд
сингапур
малайзия
новый год
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Турист, посетивший 159 стран, назвал страны, наиболее подходящие начинающим путешественникам, сообщает Daily Mail. Голландец Том Гронд, которому 39 лет, уволился с госслужбы 11 лет назад, с тех пор путешествует и ведет блог.Среди недорогих и наиболее доступных мест для начинающих туристов он выделяет Таиланд, Сингапур, Малайзию, Индонезию."Путешествие по Юго-Восточной Азии – дело несложное. Вам не обязательно быть опытным и иметь много денег", – говорит он. Там безопасно, местные жители привыкли к большому числу гостей. Еще отличная погода, значит не придется везти с собой много одежды.Гронд, называя своими любимыми Непал и Пакистан, где красивые пейзажи и гостеприимные жители, дружелюбно настроенные к незнакомцам, рекомендует избегать поездок в дорогие страны.Роскошные курорты мало кому по карману, там сложно получить максимум удовольствий, говорит эксперт. Например, он побывал в Австралии и на Гавайях, но почувствовал, что ему не хватит средств, чтобы пожить в этих местах и изучить имеющиеся достопримечательности.Также ему показалось, что страны Ближнего Востока мало подходят для начинающих туристов – там много правил, которые нужно соблюдать гостям.
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html
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96
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новости - туризм, таиланд, сингапур, малайзия, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Новый год
Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников

Опытный турист назвал Таиланд лучшим местом для начинающих путешественников

© iStock.com / Bicho_raroДевушка плавает под водой
Девушка плавает под водой - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / Bicho_raro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Турист, посетивший 159 стран, назвал страны, наиболее подходящие начинающим путешественникам, сообщает Daily Mail.
Голландец Том Гронд, которому 39 лет, уволился с госслужбы 11 лет назад, с тех пор путешествует и ведет блог.
Среди недорогих и наиболее доступных мест для начинающих туристов он выделяет Таиланд, Сингапур, Малайзию, Индонезию.
"Путешествие по Юго-Восточной Азии – дело несложное. Вам не обязательно быть опытным и иметь много денег", – говорит он. Там безопасно, местные жители привыкли к большому числу гостей. Еще отличная погода, значит не придется везти с собой много одежды.
Гронд, называя своими любимыми Непал и Пакистан, где красивые пейзажи и гостеприимные жители, дружелюбно настроенные к незнакомцам, рекомендует избегать поездок в дорогие страны.
Роскошные курорты мало кому по карману, там сложно получить максимум удовольствий, говорит эксперт. Например, он побывал в Австралии и на Гавайях, но почувствовал, что ему не хватит средств, чтобы пожить в этих местах и изучить имеющиеся достопримечательности.
Также ему показалось, что страны Ближнего Востока мало подходят для начинающих туристов – там много правил, которые нужно соблюдать гостям.
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