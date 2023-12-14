https://ria.ru/20231214/turist-1915546107.html

Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников

Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников - РИА Новости, 14.12.2023

Опытный турист назвал лучшие направления для начинающих путешественников

Турист, посетивший 159 стран, назвал страны, наиболее подходящие начинающим путешественникам, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:10

2023-12-14T01:10

2023-12-14T01:10

туризм

новости - туризм

таиланд

сингапур

малайзия

новый год

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Турист, посетивший 159 стран, назвал страны, наиболее подходящие начинающим путешественникам, сообщает Daily Mail. Голландец Том Гронд, которому 39 лет, уволился с госслужбы 11 лет назад, с тех пор путешествует и ведет блог.Среди недорогих и наиболее доступных мест для начинающих туристов он выделяет Таиланд, Сингапур, Малайзию, Индонезию."Путешествие по Юго-Восточной Азии – дело несложное. Вам не обязательно быть опытным и иметь много денег", – говорит он. Там безопасно, местные жители привыкли к большому числу гостей. Еще отличная погода, значит не придется везти с собой много одежды.Гронд, называя своими любимыми Непал и Пакистан, где красивые пейзажи и гостеприимные жители, дружелюбно настроенные к незнакомцам, рекомендует избегать поездок в дорогие страны.Роскошные курорты мало кому по карману, там сложно получить максимум удовольствий, говорит эксперт. Например, он побывал в Австралии и на Гавайях, но почувствовал, что ему не хватит средств, чтобы пожить в этих местах и изучить имеющиеся достопримечательности.Также ему показалось, что страны Ближнего Востока мало подходят для начинающих туристов – там много правил, которые нужно соблюдать гостям.

https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html

таиланд

сингапур

малайзия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, таиланд, сингапур, малайзия, новый год