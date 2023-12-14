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Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 14.12.2023 (обновлено: 13:11 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/svo-1915739206.html
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:31
2023-12-14T13:11
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
общество
специальная военная операция на украине
политика
россия
татьяна голикова
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО, отметив, что, возможно, придется принимать изменения в законодательство."Вчера только, анализируя поступающие письма, говорил на этот счёт и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой... По некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Может быть, ещё вернёмся к этому, и, я уверен, депутаты Государственной думы 100% поддержат, нужно только правильно это всё сформулировать", - сказал Путин, подводя итоги года.Президент подчеркнул, что государство обязательно добьётся того, чтобы все участники СВО были поставлены в одинаковые условия, и все получали одинаковую поддержку со стороны государства.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество, политика, россия, татьяна голикова, сергей шойгу
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Общество, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Татьяна Голикова, Сергей Шойгу
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО

Путин обсуждал с Шойгу, Герасимовым и Голиковой вопросы поддержки участников СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТрансляция "Прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2023
Трансляция Прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО, отметив, что, возможно, придется принимать изменения в законодательство.
«
"Вчера только, анализируя поступающие письма, говорил на этот счёт и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой... По некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Может быть, ещё вернёмся к этому, и, я уверен, депутаты Государственной думы 100% поддержат, нужно только правильно это всё сформулировать", - сказал Путин, подводя итоги года.
Президент подчеркнул, что государство обязательно добьётся того, чтобы все участники СВО были поставлены в одинаковые условия, и все получали одинаковую поддержку со стороны государства.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымОбществоПолитикаРоссияТатьяна ГоликоваСергей Шойгу
 
 
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