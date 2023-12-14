https://ria.ru/20231214/svo-1915739206.html

Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО

Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:31

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владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО, отметив, что, возможно, придется принимать изменения в законодательство."Вчера только, анализируя поступающие письма, говорил на этот счёт и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой... По некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Может быть, ещё вернёмся к этому, и, я уверен, депутаты Государственной думы 100% поддержат, нужно только правильно это всё сформулировать", - сказал Путин, подводя итоги года.Президент подчеркнул, что государство обязательно добьётся того, чтобы все участники СВО были поставлены в одинаковые условия, и все получали одинаковую поддержку со стороны государства.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество, политика, россия, татьяна голикова, сергей шойгу