https://ria.ru/20231214/svo-1915739206.html
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:31
2023-12-14T12:31
2023-12-14T13:11
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
общество
специальная военная операция на украине
политика
россия
татьяна голикова
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915748568_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_7d54c15eb5c7c964e4489b76a8dfac2f.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО, отметив, что, возможно, придется принимать изменения в законодательство."Вчера только, анализируя поступающие письма, говорил на этот счёт и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой... По некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Может быть, ещё вернёмся к этому, и, я уверен, депутаты Государственной думы 100% поддержат, нужно только правильно это всё сформулировать", - сказал Путин, подводя итоги года.Президент подчеркнул, что государство обязательно добьётся того, чтобы все участники СВО были поставлены в одинаковые условия, и все получали одинаковую поддержку со стороны государства.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915748568_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_c1bb08d3ba7ba9c935b9f709a0887b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество, политика, россия, татьяна голикова, сергей шойгу
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Общество, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Татьяна Голикова, Сергей Шойгу
Путин сообщил, что обсуждал вопросы поддержки участников СВО
Путин обсуждал с Шойгу, Герасимовым и Голиковой вопросы поддержки участников СВО