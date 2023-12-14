https://ria.ru/20231214/smi-1915862307.html

В СНБО Украины пожаловались на "информационную кампанию" в западных СМИ

В СНБО Украины пожаловались на "информационную кампанию" в западных СМИ - РИА Новости, 14.12.2023

В СНБО Украины пожаловались на "информационную кампанию" в западных СМИ

Западные СМИ устроили "широкую информационную кампанию" о том, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:21

2023-12-14T17:21

2023-12-14T18:53

россия

украина

европа

алексей данилов

владимир путин

сергей шойгу

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Западные СМИ устроили "широкую информационную кампанию" о том, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью итальянской газете la Repubblica."Сейчас мы переживаем тяжелый момент. Но не по тем причинам, о которых вы подумали. На Западе разворачивается широкая информационная кампания о якобы тяжелом положении Украины, о том, что мы проигрываем, а у России все хорошо", — сказал он.Ранее американская газета The Washington Post опубликовала статью, где перечислила причины провала украинского контрнаступления. Как отмечало издание, у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. СМИ также назвало победу Украины маловероятной. Контрнаступление ВСУ началось полгода назад, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, Киев за это время потерял более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц техники. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного оружия и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231206/ugroza-1914022468.html

https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, алексей данилов, владимир путин, сергей шойгу, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, нато