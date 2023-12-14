https://ria.ru/20231214/shtraf-1915716510.html
Осужденному за фейки Милову* назначили штраф за отсутствие плашки иноагента
Осужденному за фейки Милову* назначили штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 14.12.2023
Осужденному за фейки Милову* назначили штраф за отсутствие плашки иноагента
Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей осужденного за фейки о Вооруженных силах РФ сторонника Алексея Навального Владимира Милова* из-за... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:52
2023-12-14T11:52
2023-12-14T11:53
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россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей осужденного за фейки о Вооруженных силах РФ сторонника Алексея Навального Владимира Милова* из-за неуказания своего статуса в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Милова* В.С. виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Протокол был выписан из-за публикаций в соцсетях без плашки иноагента. В ноябре Басманный суд заочно приговорил Милова* к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, это решение было обжаловано его адвокатом. Милов также заочно арестован, объявлен в розыск и числится в реестре иностранных агентов. Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231005/oxxxymiron-1900680524.html
https://ria.ru/20231205/nevzorov-1913933966.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, владимир милов, алексей навальный
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Милов, Алексей Навальный
Осужденному за фейки Милову* назначили штраф за отсутствие плашки иноагента
Осужденному за фейки Милову назначили иноагентский штраф в 45 тысяч рублей
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей осужденного за фейки о Вооруженных силах РФ сторонника Алексея Навального Владимира Милова* из-за неуказания своего статуса в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Милова* В.С. виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента
Протокол был выписан из-за публикаций в соцсетях без плашки иноагента.
В ноябре Басманный суд заочно приговорил Милова* к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, это решение было обжаловано его адвокатом. Милов также заочно арестован, объявлен в розыск и числится в реестре иностранных агентов.
Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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