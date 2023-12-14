https://ria.ru/20231214/shtab-1915693901.html

СМИ назвали место размещения предвыборного штаба Путина

СМИ назвали место размещения предвыборного штаба Путина - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ назвали место размещения предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб президента России Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:16

2023-12-14T10:16

2023-12-14T10:16

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рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Предвыборный штаб президента России Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе, сообщает РБК со ссылкой на источники."Официально штаб откроется и заработает ближе к концу декабря", — отметили в издании.Согласно закону "О выборах президента", перед тем, как открыть штаб, необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, выступающих за выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения, говорится в материале.Ранее президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231214/putin-1915657426.html

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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, артем жога, рбк (медиагруппа), совет федерации рф