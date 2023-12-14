https://ria.ru/20231214/shtab-1915693901.html
СМИ назвали место размещения предвыборного штаба Путина
СМИ назвали место размещения предвыборного штаба Путина - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ назвали место размещения предвыборного штаба Путина
Предвыборный штаб президента России Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:16
2023-12-14T10:16
2023-12-14T10:16
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Предвыборный штаб президента России Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе, сообщает РБК со ссылкой на источники."Официально штаб откроется и заработает ближе к концу декабря", — отметили в издании.Согласно закону "О выборах президента", перед тем, как открыть штаб, необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, выступающих за выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения, говорится в материале.Ранее президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231214/putin-1915657426.html
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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, артем жога, рбк (медиагруппа), совет федерации рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Артем Жога, РБК (медиагруппа), Совет Федерации РФ
СМИ назвали место размещения предвыборного штаба Путина
РБК: предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе