Рейтинг@Mail.ru
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/rumyniya-1915908254.html
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА - РИА Новости, 14.12.2023
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА
Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД республики после падения неизвестного беспилотного летательного аппарата неподалеку от поселка... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:43
2023-12-14T20:43
политика
россия
румыния
москва
йенс столтенберг
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894048367_86:289:3022:1940_1920x0_80_0_0_65cb61ef0b68bc33c7f3bbb572dceb64.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД республики после падения неизвестного беспилотного летательного аппарата неподалеку от поселка Гринду. Об этом пишет портал Digi24 со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства."МИД решительно протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.В четверг Минобороны Румынии сообщило о кратере от падения беспилотника в уезде Тулча в восьми километрах от украинской границы и предупредило, что проинформировало союзников по НАТО о ситуации.Ранее министерство обороны Румынии неоднократно сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам республики. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915883221.html
россия
румыния
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894048367_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c52868361fd5adb8ed9220095172014b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, румыния, москва, йенс столтенберг, нато, украина
Политика, Россия, Румыния, Москва, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА

Посла России вызвали в МИД Румынии после падения БПЛА на границе с Украиной

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД республики после падения неизвестного беспилотного летательного аппарата неподалеку от поселка Гринду. Об этом пишет портал Digi24 со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«
"МИД решительно протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.
В четверг Минобороны Румынии сообщило о кратере от падения беспилотника в уезде Тулча в восьми километрах от украинской границы и предупредило, что проинформировало союзников по НАТО о ситуации.
Ранее министерство обороны Румынии неоднократно сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам республики. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России
Вчера, 18:51
 
ПолитикаРоссияРумынияМоскваЙенс СтолтенбергНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала