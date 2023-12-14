https://ria.ru/20231214/rumyniya-1915908254.html

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА - РИА Новости, 14.12.2023

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения неизвестного БПЛА

Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД республики после падения неизвестного беспилотного летательного аппарата неподалеку от поселка... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:43

2023-12-14T20:43

2023-12-14T20:43

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД республики после падения неизвестного беспилотного летательного аппарата неподалеку от поселка Гринду. Об этом пишет портал Digi24 со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства."МИД решительно протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.В четверг Минобороны Румынии сообщило о кратере от падения беспилотника в уезде Тулча в восьми километрах от украинской границы и предупредило, что проинформировало союзников по НАТО о ситуации.Ранее министерство обороны Румынии неоднократно сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам республики. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915883221.html

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политика, россия, румыния, москва, йенс столтенберг, нато, украина