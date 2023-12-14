https://ria.ru/20231214/putin-1915843932.html

Путин пошутил, что перечитает Уголовный кодекс

Путин пошутил, что перечитает Уголовный кодекс - РИА Новости, 14.12.2023

Путин пошутил, что перечитает Уголовный кодекс

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что с удовольствием читает Михаила Лермонтова, и пошутил, что перечитает Уголовный кодекс. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:27

2023-12-14T16:27

2023-12-14T16:27

владимир путин

михаил лермонтов

общество

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что с удовольствием читает Михаила Лермонтова, и пошутил, что перечитает Уголовный кодекс. "Сейчас ещё перечитаю Уголовный кодекс, некоторые считают, что наказания у нас слишком суровые за определенные незначительные, как ваши коллеги думают, правонарушения... У меня мало времени на чтение. Вот у меня на тумбочке, так скажем, в спальне лежит томик Лермонтова", - сказал Путин. "Вообще он гениальный человек. Я с удовольствием читаю", - добавил президент на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, михаил лермонтов, общество, итоги года с владимиром путиным