https://ria.ru/20231214/putin-1915837009.html

Путин призвал верить в великий русский народ

Путин призвал верить в великий русский народ - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал верить в великий русский народ

Надо верить в великий русский народ, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам года. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:13

2023-12-14T16:13

2023-12-14T23:01

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Надо верить в великий русский народ, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам года."И по поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России", — сказал он.Так глава государства ответил на вопрос, какой совет он дал бы себе в 2000 году.Большую ежегодную пресс-конференцию в этом году совместили с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия