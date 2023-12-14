https://ria.ru/20231214/putin-1915814851.html

Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга

Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 14.12.2023

Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это — его первый двойник. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:25

2023-12-14T15:25

2023-12-14T18:06

санкт-петербург

технологии

общество

россия

владимир путин

санкт-петербургский государственный университет

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это — его первый двойник.Студент СПбГУ, сгенерировавший с помощью искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина, спросил, правда ли, что у президента много двойников. Ведущая прямой линии Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился."Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать", — отметил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вопрос Путину от виртуального двойника Настоящему Путину задал вопрос Путин виртуальный. Вопрос был про двойников. 2023-12-14T15:25 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, технологии, общество, россия, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, итоги года с владимиром путиным