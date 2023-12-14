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Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 14.12.2023
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15:25 14.12.2023 (обновлено: 18:06 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915814851.html
Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это — его первый двойник. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:25
2023-12-14T18:06
санкт-петербург
технологии
общество
россия
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это — его первый двойник.Студент СПбГУ, сгенерировавший с помощью искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина, спросил, правда ли, что у президента много двойников. Ведущая прямой линии Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился.&quot;Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать&quot;, — отметил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231104/dvoyniki-1907454167.html
санкт-петербург
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Вопрос Путину от виртуального двойника
Настоящему Путину задал вопрос Путин виртуальный. Вопрос был про двойников.
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санкт-петербург, технологии, общество, россия, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, итоги года с владимиром путиным
Санкт-Петербург, Технологии, Общество, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга

Путин назвал виртуального "студента СПбГУ" своим первым двойником

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это — его первый двойник.
Студент СПбГУ, сгенерировавший с помощью искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина, спросил, правда ли, что у президента много двойников. Ведущая прямой линии Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился.
«

"Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать", — отметил Путин.

Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Санкт-ПетербургТехнологииОбществоРоссияВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университетИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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