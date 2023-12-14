https://ria.ru/20231214/putin-1915805090.html

Путин рассказал о новом учебнике истории

Путин рассказал о новом учебнике истории - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о новом учебнике истории

Рассуждая о новом учебнике по истории, президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему известно о критике, и заявил, что в России должна быть фундаментальная... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:58

2023-12-14T14:58

2023-12-14T19:23

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рассуждая о новом учебнике по истории, президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему известно о критике, и заявил, что в России должна быть фундаментальная государственная версия истории."Их (учебников - ред.) же было 60 с лишним версий, по-моему, 65. Во многих учебниках всё, что угодно было, в том числе активно описывалось значение открытия второго фронта. Только не было ничего сказано или почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Разве это нормально? Конечно, нам нужна какая-то такая фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех, кто читает этот учебник, потому что как известно, сегодня ребёнок - завтра гражданин", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Он отметил, что ему известно, что учебник критикуют."Пускай научное сообщество, педагогическое вместе с привлечениями родительской общественности думают над этим, развивают, вносят какие-то изменения с учетом реалий сегодняшнего дня, с учётом мягкого благожелательного и доброго подхода к всяким сложностям исторического характера в истории нашей страны", - добавил глава государства.После ответа на вопросы Путин закашлялся и объяснил ситуацию: "Кондиционеры шуруют".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231116/medinskiy-1909853551.html

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Путин о новом учебнике истории ПУТИН О НОВОМ УЧЕБНИКЕ ПО ИСТОРИИ: МНЕ ИЗВЕСТНО О КРИТИКЕ, В РФ ДОЛЖНА БЫТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ ИСТОРИИ 2023-12-14T14:58 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество, сталинград