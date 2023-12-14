https://ria.ru/20231214/putin-1915782929.html

Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства

Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства

Президент России Владимир Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:05

2023-12-14T14:05

2023-12-14T16:59

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства."Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства", - сказал Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца и курицу.Накануне Минсельхоз сообщил, что ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин о росте цен на яйца "Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет, первое. Второе – вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран – из Белоруссии – предлагают", – отметил российский лидер. 2023-12-14T14:05 true PT2M04S

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