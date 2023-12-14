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Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства - РИА Новости, 14.12.2023
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14:05 14.12.2023 (обновлено: 16:59 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915782929.html
Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства
Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства
Президент России Владимир Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:05
2023-12-14T16:59
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства."Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства", - сказал Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца и курицу.Накануне Минсельхоз сообщил, что ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин о росте цен на яйца
"Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет, первое. Второе – вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран – из Белоруссии – предлагают", – отметил российский лидер.
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены на нефть
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Цены на нефть
Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства

Путин назвал рост цен на яйца в России сбоем в работе правительства

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.
«
"Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства", - сказал Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца и курицу.
Накануне Минсельхоз сообщил, что ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Вчера, 14:04
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Цены на нефть
 
 
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