https://ria.ru/20231214/putin-1915762870.html
Первый видеовопрос Путину задал с передовой участник СВО
Первый видеовопрос Путину задал с передовой участник СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Первый видеовопрос Путину задал с передовой участник СВО
Первый видеовопрос в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был с передовой, недалеко от линии фронта, о чем сообщил задавший вопрос... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:19
2023-12-14T13:19
2023-12-14T13:57
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый видеовопрос в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был с передовой, недалеко от линии фронта, о чем сообщил задавший вопрос участник специальной военной операции Сергей Соболев из города Искитим Новосибирской области. "Огромная и особая честь для меня обратиться к вам с вопросом из Донбасса. Совсем недалеко сейчас от линии фронта, войну здесь слышно хорошо. Рядом со мной бойцы штурмовой бригады министерства обороны России, ветераны вашей именной бригады", - сказал Соболев. Помимо него в кадре стояли еще восемь участников СВО в полном обмундировании и с шевронами с портретом президента. Соболев отметил, что военнослужащие "работают уверенно, оборона врага буквально трещит и лопается по швам". По его словам, каждый новый день приносит новый хороший результат, а победа уже видна. "Но когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны, люди с колоссальным боевым опытом - пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Как вы считаете, может быть, есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодежи? Есть ли такие планы?", - спросил Соболев. Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
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Видеовопрос президенту от бойцов с передовой
Самый первый видеовопрос президенту задали бойцы с передовой, у которых были шевроны с портретами Путина
2023-12-14T13:19
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итоги года с владимиром путиным, россия, сергей соболев, владимир путин, искитим, новосибирская область
Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Сергей Соболев, Владимир Путин, Искитим, Новосибирская область
Первый видеовопрос Путину задал с передовой участник СВО
Первый видеовопрос Путину во время прямой линии задал с передовой участник СВО
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый видеовопрос в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был с передовой, недалеко от линии фронта, о чем сообщил задавший вопрос участник специальной военной операции Сергей Соболев из города Искитим Новосибирской области.
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"Огромная и особая честь для меня обратиться к вам с вопросом из Донбасса. Совсем недалеко сейчас от линии фронта, войну здесь слышно хорошо. Рядом со мной бойцы штурмовой бригады министерства обороны России, ветераны вашей именной бригады", - сказал Соболев.
Помимо него в кадре стояли еще восемь участников СВО в полном обмундировании и с шевронами с портретом президента. Соболев отметил, что военнослужащие "работают уверенно, оборона врага буквально трещит и лопается по швам". По его словам, каждый новый день приносит новый хороший результат, а победа уже видна.
"Но когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны, люди с колоссальным боевым опытом - пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Как вы считаете, может быть, есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодежи? Есть ли такие планы?", - спросил Соболев.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации