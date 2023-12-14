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Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа - РИА Новости, 14.12.2023
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13:01 14.12.2023 (обновлено: 13:21 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915754126.html
Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа
Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа - РИА Новости, 14.12.2023
Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:01
2023-12-14T13:21
россия
владимир путин
группа газ
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
итоги года с владимиром путиным
египет
раф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта по просьбе Израиля."У нас и с израильтянами есть договоренность, и они нас попросили об этом, о том, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Мы это сделаем, безусловно", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Он добавил, что эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах"."Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля."Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе."Нужно сохранить людей в Газе, с Египтом тоже мы в контакте", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин: Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа
ПУТИН: РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИКАМЕНТОВ В СЕКТОР ГАЗА ПО ПРОСЬБЕ ИЗРАИЛЯ
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россия, владимир путин, группа газ, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным, египет, раф
Россия, Владимир Путин, Группа ГАЗ, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Итоги года с Владимиром Путиным, Египет, РАФ
Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

Путин: Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта по просьбе Израиля.
«
"У нас и с израильтянами есть договоренность, и они нас попросили об этом, о том, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Мы это сделаем, безусловно", - сказал Путин, подводя итоги года.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Он добавил, что эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах".
"Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.
Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
"Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.
По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе.
"Нужно сохранить людей в Газе, с Египтом тоже мы в контакте", - сказал президент.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
РоссияВладимир ПутинГруппа ГАЗИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИтоги года с Владимиром ПутинымЕгипетРАФ
 
 
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