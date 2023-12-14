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Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа - РИА Новости, 14.12.2023

Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:01

2023-12-14T13:01

2023-12-14T13:21

россия

владимир путин

группа газ

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

итоги года с владимиром путиным

египет

раф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта по просьбе Израиля."У нас и с израильтянами есть договоренность, и они нас попросили об этом, о том, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Мы это сделаем, безусловно", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Он добавил, что эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах"."Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля."Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе."Нужно сохранить людей в Газе, с Египтом тоже мы в контакте", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа ПУТИН: РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИКАМЕНТОВ В СЕКТОР ГАЗА ПО ПРОСЬБЕ ИЗРАИЛЯ 2023-12-14T13:01 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, группа газ, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным, египет, раф