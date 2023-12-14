https://ria.ru/20231214/putin-1915724374.html

Путин назвал укрепление суверенитета России главной задачей

Путин назвал укрепление суверенитета России главной задачей - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал укрепление суверенитета России главной задачей

Такая страна как Россия просто не может существовать без суверенитета, необходимо его защищать, сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, какие стоящие перед... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

2023-12-14T14:20

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Такая страна как Россия просто не может существовать без суверенитета, необходимо его защищать, сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными."Главное — это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета — это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру", — заявил глава государства.Он добавил, что речь идет и об укреплении общественного суверенитета — безусловном обеспечении прав и свобод граждан, развитии политической системы.Кроме того, в это понятие входит обеспечение безопасности и суверенитета в экономике, технологического суверенитета.Без суверенитета России просто не будет, по крайней мере в том виде, в котором она существует тысячу лет, подчеркнул Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество