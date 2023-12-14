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Путин подведет итоги 2023 года со всей Россией

Путин подведет итоги 2023 года со всей Россией - РИА Новости, 14.12.2023

Путин подведет итоги 2023 года со всей Россией

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведет итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:12

2023-12-14T00:12

2023-12-14T00:12

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведет итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией. Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Чаще всего они приурочены к концу года и выпадают на декабрь. Однако в 2022 году глава государства не проводил ежегодную пресс-конференцию, как и прямую линию, которая аналогично появилась в 2001 году. В конце года глава государства только встретился с пулом журналистов, работающих на его мероприятиях, и ответил на их вопросы. Планы Путина на этот год касательно двух крупных событий были неизвестны вплоть до конца осени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября объявил, что в 2023-м оба формата будут объединены, мероприятие состоятся 14 декабря. Программа даже получила новое название - "Итоги года с Владимиром Путиным". Ведущие российские телеканалы закладывают на нее три-четыре часа часа эфирного времени. Она выйдет в 12 часов дня по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "Мир", ОТР, радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Впрочем, событие не имеет четкого хронометража - это всегда продолжительное и содержательное мероприятие, пояснял Песков. Опыт объединения двух форматов у Кремля уже есть. В 2020 году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию президент проводить не стал. Но ответил на вопросы граждан в ходе пресс-конференции, которая была организована в формате видеоконференции. Президент говорил на темы, связанные с коронавирусом, ростом цен, внешней политикой, резонансными делами и другими вопросами. Пресс-конференция с элементами прямой линии тогда длилась 4 часа 29 минут, за это время президент ответил на 60 вопросов. "БОЕВАЯ ГРУППА" В ПОМОЩЬ ПУТИНУ В этот раз мероприятие будет организовано таким образом: в созданной под "Итоги года" студии будут находиться журналисты, в ходе выступления президента по очереди будут озвучиваться вопросы от граждан и от прессы. Модерировать пресс-конференцию будет Песков, а модераторами прямой линии российского лидера будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Объединение двух форматов в "Итоги года с Владимиром Путиным" не отразится на работе с обращениями от россиян, сообщал Песков. По его словам, пресс-конференция - это пресс-конференция, а "вопросы граждан как были, так и остаются". Поэтому, возможность обратиться к Путину есть у всех, в том числе и в тех случаях, когда граждане страны неоднократно обращаются к местным властям, но не могут до них "достучаться". Организаторам, по данным на 21.00 мск, 13 декабря, поступило более 2 миллионов обращений. Для их сбора действуют самые разные каналы связи. Так, к примеру, вопросы президенту можно отправить по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, также можно послать бесплатное СМС на номер 0-40-40, или зайти на сайт moskva-putinu.ru. Для пользователей Android есть специальное мобильное приложение, кроме того, задействованы социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники". А самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа. Путин будет сам выбирать вопросы прямой линии, на которые он даст ответ, сообщал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов. Предварительно наиболее актуальные вопросы отбирает объединенная редакторская группа. А для борьбы с фейками была сформирована "боевая группа" из представителей всех регионов. Специалисты будут реагировать на вопросы, "которые не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику, или создавать ощущение, что где-то что-то случилось, чего не случилось". Президент знакомится с подборками обращений по мере того, как находит время в своем графике, рассказывал Песков. Кроме того, вместе с руководством своей администрации, с правительством, с экономическим и социальным блоками Путин традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию. На некоторые темы "он обращает очень пристальное внимание". О ЧЕМ РОССИЯНЕ ПРОСЯТ ПУТИНА Работая над массивом вопросов, в Кремле обратили внимание на то, что очень много людей заявляют о своей полной поддержке Путина и призывают его продолжать работу на посту главы государства. Это, действительно, бросается в глаза, рассказал Песков. Россияне отправляют Путину обращения, как на глобальные темы, так и посвященные локальным проблемам. К примеру, президенту отправили вопрос о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а также просят помочь с инициативой установить памятник героям Великой Отечественной войны на хуторе в Краснодарском крае. Житель села Александровка Новоусманского района Воронежской области просит главу государства помочь со строительством школы и амбулатории. В Вологодской области просят распространить программу "Народный тренер" на детей школьного возраста, чтобы ребята смогли заниматься с наставниками. Жительница Томска просит оказать помощь в изучении семейных историй, потому что сейчас в архивах "очень медленно идет оцифровка источников". Житель Москвы просит Путина разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях. Из Ростовской области пришло сообщение о закрытии в Веселовском районе детского отделения (стационара). Житель деревни Биштиново Благовещенского района Башкортостана просит заасфальтировать дорогу от трассы Благовещенск-Павловка до Биштиново. В Подмосковье интересуются о льготах на съём жилья, а юная спортсменка - сноубордистка из Москвы просит президента о батуте в столице, чтобы совершенствовать свои навыки и достойно представлять страну на Олимпийских играх. К сбору и анализу поступающих вопросов привлечены эксперты ОНФ. Очевидно, Путину удастся ответить далеко не на все вопросы в ходе мероприятия, но традиционно ОНФ будет продолжать работу по обращениям весь следующий год. КОГО ЖДАТЬ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ Свои вопросы к мероприятию готовят и журналисты. На "Итоги года с Владимиром Путиным" приглашены региональные и федеральные представители прессы, а также сотрудники аккредитованных в Москве иностранных СМИ. В последний раз Путин давал большую итоговую пресс-конференцию 23 декабря 2021 года. В отличие от 2020 года, когда президента общался с представителями СМИ по видеосвязи, она прошла в очном формате. Однако из-за пандемии коронавируса на мероприятие не было свободной аккредитации, количество журналистов ограничили, для участия нужно было сдавать три ПЦР-теста. При этом аккредитацию на мероприятие тогда получили также СМИ-иноагенты и украинский журналист Роман Цимбалюк* (был признан иноагентом в 2022 году). Представители СМИ часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками, плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания. Вопросы президенту задают иногда и медийные персоны. Например, музыкант Сергей Шнуров, который спрашивал у Путина, как "простому русскому человеку" описать "эту жизнь, не используя ненормативную лексику", и телеведущая Ксения Собчак, которую Путин не сразу разглядел и попросил передать микрофон "девочке", у которой было написано на плакате ФСИН. ПОДАЧКИ УКРАИНЕ Журналистов на итоговой пресс-конференции традиционно интересуют вопросы экономики, внутренней и внешней политики РФ. Как сообщали в call-центре по приему обращений россиян, сейчас среди вопросов от граждан одна из наиболее популярных тем - специальная военная операция на Украине. Поэтому нельзя исключать, что Путин ответит на вопросы про отношения с Киевом и Западом, который, по заявлениям Москвы, участвует в российско-украинском конфликте. К тому же это будет первая большая пресс-конференция главы российского государства за время проведения СВО. В уходящем 2023 году Украина попыталась провести масштабное контрнаступление, в его провале теперь признаются даже украинские и западные политики. К примеру, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности военных поставках. Тем временем Конгресс США не может согласовать выделение дополнительного финансирования для Киева. Явных результатов не принесла даже поездка Владимира Зеленского в США. На встрече с украинским лидером в Белом Доме 12 декабря президент США Джо Байден заявил о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В Госдуме РФ это решение назвали "подачкой". РОССИЯ БОЛЬШЕ НЕ БЕНЗОКОЛОНКА На фоне продолжающейся спецоперации на Украине власти РФ отмечают ухудшающуюся ситуацию в экономике западных стран и отмечают позитивные тенденции в российской. На инвестиционном форуме "Россия зовет!" 7 декабря Путин резюмировал, что экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие страны. Свою роль сыграл сформированный с 2014 года запас прочности, когда государство сделало акцент на развитие потребительского сектора, на укрепление финансовой сферы и создание собственной платежной инфраструктуры. По темпам роста экономика России сейчас опережает ведущие страны Евросоюза, сообщал также Путин. При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли: транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики. "Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это "бензоколонка", - констатировал Путин. Москва прогнозирует необратимые изменения в международной системе экономических отношений. Позиция РФ заключается в том, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель, а на первый план выходят новые лидеры, хотя некоторые западные страны и пытаются затормозить этот процесс, прибегая к санкциям, раскачивая политическую ситуацию и провоцируя конфликты в целых макрорегионах. ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ Как ожидается, в непростых условиях пройдут и президентские выборы-2024, глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что оппоненты РФ могут попытаться их сорвать. Путин 8 декабря уже объявил о своих планах участвовать в кампании 2024 года. Об этом его попросили участники церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России во время неформального общения, в том числе Герой ДНР, комбат "Спарты" Артем Жога. Президент РФ тогда признался, что в разное время у него были разные мысли насчет участия в выборах. Но он принял решение баллотироваться, поскольку "сегодня по-другому нельзя". Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня - с 15 по 17 марта, соответствующее постановление приняли члены ЦИК. Кроме того, комиссия приняла постановление, согласно которому выборы президента РФ пройдут и в регионах, где введено военное положение. В ходе прошлой кампании Путин объявил о своем участии в выборах-2018 накануне большой пресс-конференции. А на самом мероприятии в декабре 2017 года главу государства спрашивали, пойдет ли он от партии или как самовыдвиженец, и не скучно ли ему участвовать в выборах в отсутствии по-настоящему сильных кандидатов от оппозиции. Президент тогда выразил надежду, что конкурентоспособная оппозиция в РФ все-таки возникнет, но для этого ей нужно предложить "не эфемерную, не крикливую повестку дня, а реальную".* Лица, выполняющие функции иноагентов в России.

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