https://ria.ru/20231214/pravila-1915904457.html

Сенатор: в России готовы предложить ясные правила развития ИИ

Сенатор: в России готовы предложить ясные правила развития ИИ - РИА Новости, 14.12.2023

Сенатор: в России готовы предложить ясные правила развития ИИ

В России готовы предложить миру ясные правила, при которых развитие технологий искусственного интеллекта не приведёт к долгосрочным негативным последствиям,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:00

2023-12-14T20:00

2023-12-14T20:00

технологии

россия

александр шендерюк-жидков

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В России готовы предложить миру ясные правила, при которых развитие технологий искусственного интеллекта не приведёт к долгосрочным негативным последствиям, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Президент РФ Владимир Путин в четверг, подводя итоги года, заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно. "Наш президент стал первым мировым лидером, обратившим внимание на то, что ИИ может стать экзистенциальным вызовом человечеству, сравнимым по значению с созданием атомной бомбы. При этом Россия обладает уникальным опытом укрощения атома, и предложение Владимира Владимировича "возглавить процесс" приручения искусственного интеллекта может изменить траекторию развития технологий будущего", - считает сенатор. "Ведь неслучайно совсем недавно именно наш бывший соотечественник, один из ключевых мировых ученых-разработчиков ИИ, Илья Суцкевер фактически пожертвовал своей карьерой, поставив интересы общества выше интересов отдельной корпорации", - добавил Шендерюк-Жидков. "Мы в России всегда остро ощущаем свою ответственность перед историей и потому готовы предложить миру ясные правила, при которых развитие технологий не приведёт к долгосрочным негативным последствиям", - заключил он. Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер ранее заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, и пообещал сделать всё, чтобы "воссоединить" компанию-разработчика сервиса искусственного интеллекта ChatGPT. Причины увольнения Альтмана из OpenAI неясны. Согласно заявлению компании, Альтман якобы не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году была совмещена с прямой линией.

https://ria.ru/20231214/ii-1915819771.html

https://ria.ru/20231214/razvitie-1915817736.html

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технологии, россия, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф, владимир путин