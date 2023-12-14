Сенатор: в России готовы предложить ясные правила развития ИИ
Сенатор Шендерюк-Жидков: в России готовы предложить ясные правила развития ИИ
Здание Сената в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В России готовы предложить миру ясные правила, при которых развитие технологий искусственного интеллекта не приведёт к долгосрочным негативным последствиям, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, подводя итоги года, заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно.
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"Наш президент стал первым мировым лидером, обратившим внимание на то, что ИИ может стать экзистенциальным вызовом человечеству, сравнимым по значению с созданием атомной бомбы. При этом Россия обладает уникальным опытом укрощения атома, и предложение Владимира Владимировича "возглавить процесс" приручения искусственного интеллекта может изменить траекторию развития технологий будущего", - считает сенатор.
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"Ведь неслучайно совсем недавно именно наш бывший соотечественник, один из ключевых мировых ученых-разработчиков ИИ, Илья Суцкевер фактически пожертвовал своей карьерой, поставив интересы общества выше интересов отдельной корпорации", - добавил Шендерюк-Жидков.
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"Мы в России всегда остро ощущаем свою ответственность перед историей и потому готовы предложить миру ясные правила, при которых развитие технологий не приведёт к долгосрочным негативным последствиям", - заключил он.
Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер ранее заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, и пообещал сделать всё, чтобы "воссоединить" компанию-разработчика сервиса искусственного интеллекта ChatGPT. Причины увольнения Альтмана из OpenAI неясны. Согласно заявлению компании, Альтман якобы не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности.
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году была совмещена с прямой линией.