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Познанская: кампус БИМ создаст новую университетскую жизнь - РИА Новости, 14.12.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
13:40 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/poznanskaya-1915766013.html
Познанская: кампус БИМ создаст новую университетскую жизнь
Познанская: кампус БИМ создаст новую университетскую жизнь - РИА Новости, 14.12.2023
Познанская: кампус БИМ создаст новую университетскую жизнь
Создание кампуса Большой Ивановской мануфактуры позволит создать принципиально новую жизнь: межуниверситетскую, научную, образовательную, сообщила директор... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:40
2023-12-14T13:40
ивановская область
российская академия наук
владимир путин
ивановская область
станислав воскресенский
иваново
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Создание кампуса Большой Ивановской мануфактуры позволит создать принципиально новую жизнь: межуниверситетскую, научную, образовательную, сообщила директор Центра территориального развития София Познанская. Она отметила, что в Иванове не строят что-то новое, а реставрируют старое. "Мы не строим новое — мы реставрируем. И если говорить о кампусах, то это единственный подобный проект в стране. В российских городах сохранилось огромное количество объектов промышленного наследия, но что с ними делать, не всегда понятно. Пока все успешные прецеденты — это проекты с коммерческим инвестированием. Мы же создаем принципиально новую жизнь: межуниверситетскую, научную, образовательную. Все это происходит в стенах, существующих уже много веков. Так, история, культура и наследие наполняются новыми, очень важными смыслами", - написала Познанская в статье "О том, как превратить мануфактуру в студенческий кампус" для сайта "архитекторы.рф". Она напомнила, что история БИМ начинается в XVIII веке, и с тех пор мануфактура работала по своему прямому предназначению. В 2008 году производство остановилось, и бывшие промышленные корпуса начали стремительно разрушаться. Фабрика расположена в самом центре Иванова. Научно-образовательное пространство "БИМ" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой. В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов. Ранее губернатор региона Станислав Воскресенский поставил задачу твердо встать на карту высшего образования РФ. "По трем-четырем научным направлениям мы должны стать лучшими в стране по соотношению цена – качество. Не надо пытаться быть лучшими во всем, но есть определенные направления, которыми мы гордимся, – по линии химико-технологического университета, Института химии и растворов Российской академии наук, энергоуниверситета и других. Сейчас вместе с коллегами из научного сообщества, из Минобрнауки прорабатываем эти моменты. Уверен, у нас все получится", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20231129/klaster_bim-1912633350.html
https://ria.ru/20231129/voskresenskiy-1912649293.html
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российская академия наук, владимир путин, ивановская область, станислав воскресенский, иваново
Ивановская область, Российская академия наук, Владимир Путин, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Иваново

Познанская: кампус БИМ создаст новую университетскую жизнь

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиДиректор Центра территориального развития София Познанская
Директор Центра территориального развития София Познанская - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Директор Центра территориального развития София Познанская
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Создание кампуса Большой Ивановской мануфактуры позволит создать принципиально новую жизнь: межуниверситетскую, научную, образовательную, сообщила директор Центра территориального развития София Познанская.
Она отметила, что в Иванове не строят что-то новое, а реставрируют старое.
«
"Мы не строим новое — мы реставрируем. И если говорить о кампусах, то это единственный подобный проект в стране. В российских городах сохранилось огромное количество объектов промышленного наследия, но что с ними делать, не всегда понятно. Пока все успешные прецеденты — это проекты с коммерческим инвестированием. Мы же создаем принципиально новую жизнь: межуниверситетскую, научную, образовательную. Все это происходит в стенах, существующих уже много веков. Так, история, культура и наследие наполняются новыми, очень важными смыслами", - написала Познанская в статье "О том, как превратить мануфактуру в студенческий кампус" для сайта "архитекторы.рф".
Она напомнила, что история БИМ начинается в XVIII веке, и с тех пор мануфактура работала по своему прямому предназначению. В 2008 году производство остановилось, и бывшие промышленные корпуса начали стремительно разрушаться. Фабрика расположена в самом центре Иванова.
Проект научно-образовательного центра Большая Ивановская мануфактура
Губернатор Воскресенский рассказал, как возникла идея создания кластера БИМ
29 ноября, 13:56
Научно-образовательное пространство "БИМ" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой.
В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов.
Ранее губернатор региона Станислав Воскресенский поставил задачу твердо встать на карту высшего образования РФ.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ
29 ноября, 14:48
"По трем-четырем научным направлениям мы должны стать лучшими в стране по соотношению цена – качество. Не надо пытаться быть лучшими во всем, но есть определенные направления, которыми мы гордимся, – по линии химико-технологического университета, Института химии и растворов Российской академии наук, энергоуниверситета и других. Сейчас вместе с коллегами из научного сообщества, из Минобрнауки прорабатываем эти моменты. Уверен, у нас все получится", – сказал губернатор.
 
Ивановская областьРоссийская академия наукВладимир ПутинИвановская областьСтанислав ВоскресенскийИваново
 
 
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