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Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023
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14:40 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915798071.html
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК
Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:40
2023-12-14T14:40
россия
новосибирская область
владимир путин
сергей соболев
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "Правительство Новосибирской области окажет содействие бывшему участнику ЧВК "Редут" Сергею Максимовичу Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий", - сказал он. Нешумов отметил, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий, а региональная программа "реабилитационный сертификат" распространяется на всех бойцов специальной военной операции, в том числе из ЧВК. В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, Сергей Соболев из города Искитима Новосибирской области пожаловался, что 13 ноября 2022 года заключил на шесть месяцев контракт с частной военной компанией, а когда вернулся домой, то не смог получить статус ветерана боевых действий. Он попросил главу государства разобраться с этой ситуацией, сославшись на то, что с такими же проблемами сталкиваются многие его товарищи. Президент отметил, что такая проблема действительно существует и связана она главным образом с тем, что юридически частных военных компаний в России нет и контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. Путин при этом отметил, что права таких людей "без всяких сомнений должны быть восстановлены". Он пояснил, что Минобороны РФ и правительство страны знают об этой проблеме и если нужно внести изменения в законы для того, чтобы уравнять таких граждан РФ в правах со всеми другими участниками боевых действий, "это будет сделано".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915793099.html
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россия, новосибирская область, владимир путин, сергей соболев, искитим, итоги года с владимиром путиным
Россия, Новосибирская область, Владимир Путин, Сергей Соболев, Искитим, Итоги года с Владимиром Путиным
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК

Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК "Редут"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"Правительство Новосибирской области окажет содействие бывшему участнику ЧВК "Редут" Сергею Максимовичу Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий", - сказал он.
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Нешумов отметил, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий, а региональная программа "реабилитационный сертификат" распространяется на всех бойцов специальной военной операции, в том числе из ЧВК.
В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, Сергей Соболев из города Искитима Новосибирской области пожаловался, что 13 ноября 2022 года заключил на шесть месяцев контракт с частной военной компанией, а когда вернулся домой, то не смог получить статус ветерана боевых действий. Он попросил главу государства разобраться с этой ситуацией, сославшись на то, что с такими же проблемами сталкиваются многие его товарищи.
Президент отметил, что такая проблема действительно существует и связана она главным образом с тем, что юридически частных военных компаний в России нет и контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались.
Путин при этом отметил, что права таких людей "без всяких сомнений должны быть восстановлены". Он пояснил, что Минобороны РФ и правительство страны знают об этой проблеме и если нужно внести изменения в законы для того, чтобы уравнять таких граждан РФ в правах со всеми другими участниками боевых действий, "это будет сделано".
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РоссияНовосибирская областьВладимир ПутинСергей СоболевИскитимИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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