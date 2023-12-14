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Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК
Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:40
2023-12-14T14:40
2023-12-14T14:40
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "Правительство Новосибирской области окажет содействие бывшему участнику ЧВК "Редут" Сергею Максимовичу Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий", - сказал он. Нешумов отметил, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий, а региональная программа "реабилитационный сертификат" распространяется на всех бойцов специальной военной операции, в том числе из ЧВК. В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, Сергей Соболев из города Искитима Новосибирской области пожаловался, что 13 ноября 2022 года заключил на шесть месяцев контракт с частной военной компанией, а когда вернулся домой, то не смог получить статус ветерана боевых действий. Он попросил главу государства разобраться с этой ситуацией, сославшись на то, что с такими же проблемами сталкиваются многие его товарищи. Президент отметил, что такая проблема действительно существует и связана она главным образом с тем, что юридически частных военных компаний в России нет и контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. Путин при этом отметил, что права таких людей "без всяких сомнений должны быть восстановлены". Он пояснил, что Минобороны РФ и правительство страны знают об этой проблеме и если нужно внести изменения в законы для того, чтобы уравнять таких граждан РФ в правах со всеми другими участниками боевых действий, "это будет сделано".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новосибирская область, владимир путин, сергей соболев, искитим, итоги года с владимиром путиным
Россия, Новосибирская область, Владимир Путин, Сергей Соболев, Искитим, Итоги года с Владимиром Путиным
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК "Редут"
НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"Правительство Новосибирской области окажет содействие бывшему участнику ЧВК "Редут" Сергею Максимовичу Соболеву
в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий", - сказал он.
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Нешумов отметил, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий, а региональная программа "реабилитационный сертификат" распространяется на всех бойцов специальной военной операции, в том числе из ЧВК.
В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, Сергей Соболев из города Искитима
Новосибирской области пожаловался, что 13 ноября 2022 года заключил на шесть месяцев контракт с частной военной компанией, а когда вернулся домой, то не смог получить статус ветерана боевых действий. Он попросил главу государства разобраться с этой ситуацией, сославшись на то, что с такими же проблемами сталкиваются многие его товарищи.
Президент отметил, что такая проблема действительно существует и связана она главным образом с тем, что юридически частных военных компаний в России нет и контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались.
Путин при этом отметил, что права таких людей "без всяких сомнений должны быть восстановлены". Он пояснил, что Минобороны РФ и правительство страны знают об этой проблеме и если нужно внести изменения в законы для того, чтобы уравнять таких граждан РФ в правах со всеми другими участниками боевых действий, "это будет сделано".
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