https://ria.ru/20231214/pomosch-1915798071.html

Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК

Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023

Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК

Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:40

2023-12-14T14:40

2023-12-14T14:40

россия

новосибирская область

владимир путин

сергей соболев

искитим

итоги года с владимиром путиным

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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Новосибирской области окажет содействие обратившемуся к президенту РФ бывшему участнику частной военной компании "Редут" для получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "Правительство Новосибирской области окажет содействие бывшему участнику ЧВК "Редут" Сергею Максимовичу Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий", - сказал он. Нешумов отметил, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий, а региональная программа "реабилитационный сертификат" распространяется на всех бойцов специальной военной операции, в том числе из ЧВК. В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, Сергей Соболев из города Искитима Новосибирской области пожаловался, что 13 ноября 2022 года заключил на шесть месяцев контракт с частной военной компанией, а когда вернулся домой, то не смог получить статус ветерана боевых действий. Он попросил главу государства разобраться с этой ситуацией, сославшись на то, что с такими же проблемами сталкиваются многие его товарищи. Президент отметил, что такая проблема действительно существует и связана она главным образом с тем, что юридически частных военных компаний в России нет и контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. Путин при этом отметил, что права таких людей "без всяких сомнений должны быть восстановлены". Он пояснил, что Минобороны РФ и правительство страны знают об этой проблеме и если нужно внести изменения в законы для того, чтобы уравнять таких граждан РФ в правах со всеми другими участниками боевых действий, "это будет сделано".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915793099.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915768214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, новосибирская область, владимир путин, сергей соболев, искитим, итоги года с владимиром путиным