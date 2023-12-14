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Опрос: курица перестала быть любимой едой россиян в поездах - РИА Новости, 14.12.2023
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Туризм
 
04:22 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/poezda-1915549240.html
Опрос: курица перестала быть любимой едой россиян в поездах
Опрос: курица перестала быть любимой едой россиян в поездах - РИА Новости, 14.12.2023
Опрос: курица перестала быть любимой едой россиян в поездах
Эксперты рассказали, как часто россияне путешествуют на поездах и какую еду предпочитают брать в дорогу, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:22
2023-12-14T04:22
туризм
новости - туризм
ласточка (поезд)
ржд
путешествия
туризм
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как часто россияне путешествуют на поездах и какую еду предпочитают брать в дорогу, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия".Специалисты компании опросили 1505 пользователей, можно было указать несколько вариантов ответа. Самой популярной едой, которую респонденты берут с собой в дорогу, стали сэндвичи или бутерброды. Так поступает 50 процентов. Фрукты покупают в поездку 49 процентов, а пирожки или булочки – 45 процентов туристов.Подкрепляются сладостями 43 процента пассажиров. Яйца, лапшу или пюре быстрого приготовления, а также курицу пакуют в дорогу 43, 38 и 37 процентов путешественников соответственно.Чай и кофе – самые популярные напитки в дороге, сказали 77 процентов респондентов. Более половины – 55 процентов – употребляют воду, треть – сок или морс, четверть – газированные напитки.Эксперты также выяснили, что больше половины (55 процентов) респондентов ездят на поезде как минимум раз в год, 16 процентов – реже, 24 процента последний раз выбирали этот вид транспорта больше трех лет назад. При этом пять процентов опрошенных ни разу не путешествовали железнодорожным транспортом.
https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html
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новости - туризм, ласточка (поезд), ржд, путешествия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Ласточка (поезд), РЖД, Путешествия, Туризм
Опрос: курица перестала быть любимой едой россиян в поездах

Исследование: в поездах туристы вместо курицы теперь едят сэндвичи и фрукты

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкИнтерьер вагона-ресторана первого туристического поезда "Сочи" во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе в сезоне 2023 года
Интерьер вагона-ресторана первого туристического поезда Сочи во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе в сезоне 2023 года - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как часто россияне путешествуют на поездах и какую еду предпочитают брать в дорогу, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия".
Специалисты компании опросили 1505 пользователей, можно было указать несколько вариантов ответа. Самой популярной едой, которую респонденты берут с собой в дорогу, стали сэндвичи или бутерброды. Так поступает 50 процентов. Фрукты покупают в поездку 49 процентов, а пирожки или булочки – 45 процентов туристов.
Подкрепляются сладостями 43 процента пассажиров. Яйца, лапшу или пюре быстрого приготовления, а также курицу пакуют в дорогу 43, 38 и 37 процентов путешественников соответственно.
Чай и кофе – самые популярные напитки в дороге, сказали 77 процентов респондентов. Более половины – 55 процентов – употребляют воду, треть – сок или морс, четверть – газированные напитки.
Эксперты также выяснили, что больше половины (55 процентов) респондентов ездят на поезде как минимум раз в год, 16 процентов – реже, 24 процента последний раз выбирали этот вид транспорта больше трех лет назад. При этом пять процентов опрошенных ни разу не путешествовали железнодорожным транспортом.
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