https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915920382.html

Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины

Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины - РИА Новости, 14.12.2023

Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины

США по-прежнему ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине без решения американского конгресса по выделению новых средств, заявила в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T22:35

2023-12-14T22:35

2023-12-14T22:35

в мире

украина

сша

карин жан-пьер

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США по-прежнему ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине без решения американского конгресса по выделению новых средств, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине", - сообщила она журналистам, подтвердив прежний прогноз американской администрации об исчерпании средств на военную поддержку Киева. Жан-Пьер отметила, что к этому моменту у Вашингтона "полностью закончатся деньги" в том случае, если конгресс не согласится поддержать запрос президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая дополнительную поддержку Украины. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.

https://ria.ru/20231214/khalyava-1915917395.html

https://ria.ru/20231214/respublikantsy-1915914218.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, карин жан-пьер, джо байден