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Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины - РИА Новости, 14.12.2023
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22:35 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915920382.html
Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины
Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины - РИА Новости, 14.12.2023
Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины
США по-прежнему ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине без решения американского конгресса по выделению новых средств, заявила в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:35
2023-12-14T22:35
в мире
украина
сша
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США по-прежнему ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине без решения американского конгресса по выделению новых средств, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине", - сообщила она журналистам, подтвердив прежний прогноз американской администрации об исчерпании средств на военную поддержку Киева. Жан-Пьер отметила, что к этому моменту у Вашингтона "полностью закончатся деньги" в том случае, если конгресс не согласится поддержать запрос президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая дополнительную поддержку Украины. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.
https://ria.ru/20231214/khalyava-1915917395.html
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в мире, украина, сша, карин жан-пьер, джо байден
В мире, Украина, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден
Белый дом подтвердил прогноз об исчерпании средств на поддержку Украины

Белый дом: к концу года США больше не смогут оказывать Украине военную поддержку

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США по-прежнему ожидают, что к концу 2023 года больше не смогут помогать Украине без решения американского конгресса по выделению новых средств, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине", - сообщила она журналистам, подтвердив прежний прогноз американской администрации об исчерпании средств на военную поддержку Киева.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
В конгрессе обратили внимание на слова Путина о конце "халявы" для Украины
Вчера, 22:07
Жан-Пьер отметила, что к этому моменту у Вашингтона "полностью закончатся деньги" в том случае, если конгресс не согласится поддержать запрос президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая дополнительную поддержку Украины.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 21:37
 
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