https://ria.ru/20231214/otstavka-1915674150.html

Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке

Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке - РИА Новости, 14.12.2023

Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T05:48

2023-12-14T05:48

2023-12-14T11:07

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россия

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ясутоси нисимура

хирокадзу мацуно

синдзо абэ

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ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке. "Сейчас есть разные мнения относительно средств политических партий. Из-за этого снижается доверие народа к политике. Есть разные указания и насчет моей собственной отчетности о политических средствах. Для того, чтобы не возникло задержек в национальной политике, я сегодня подал прошение премьер-министру (Фумио) Кисиде с просьбой освободить меня с должности генерального секретаря правительства", - сказал Мацуно во время регулярной пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире. Утром в четверг в отставку ушли три министра правительства Кисиды из-за скандала с откатами в партии. Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита утром в четверг подали премьер-министру прошения отставке, которые были приняты. В среду определились кандидаты на их должности. Пост генерального секретаря правительства вместо Мацуно займет бывший глава МИД Ёсимаса Хаяси. Министром экономики, торговли и промышленности вместо Нисимуры станет Кэн Сайто, с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года работавший в должности министра юстиции. Министром общенациональных дел станет Такэаки Мацумура, ранее уже занимавший этот пост. Пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства займет Тэцуси Сакамото – экс-министр по делам восстановления регионов. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Синдзо Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Мацуно. Мацуно, как и Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысячи долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html

https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915484827.html

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в мире, япония, россия, токио, ясутоси нисимура, хирокадзу мацуно, синдзо абэ