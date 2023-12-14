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Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке - РИА Новости, 14.12.2023
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05:48 14.12.2023 (обновлено: 11:07 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/otstavka-1915674150.html
Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке
Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке - РИА Новости, 14.12.2023
Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:48
2023-12-14T11:07
в мире
япония
россия
токио
ясутоси нисимура
хирокадзу мацуно
синдзо абэ
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ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке. "Сейчас есть разные мнения относительно средств политических партий. Из-за этого снижается доверие народа к политике. Есть разные указания и насчет моей собственной отчетности о политических средствах. Для того, чтобы не возникло задержек в национальной политике, я сегодня подал прошение премьер-министру (Фумио) Кисиде с просьбой освободить меня с должности генерального секретаря правительства", - сказал Мацуно во время регулярной пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире. Утром в четверг в отставку ушли три министра правительства Кисиды из-за скандала с откатами в партии. Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита утром в четверг подали премьер-министру прошения отставке, которые были приняты. В среду определились кандидаты на их должности. Пост генерального секретаря правительства вместо Мацуно займет бывший глава МИД Ёсимаса Хаяси. Министром экономики, торговли и промышленности вместо Нисимуры станет Кэн Сайто, с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года работавший в должности министра юстиции. Министром общенациональных дел станет Такэаки Мацумура, ранее уже занимавший этот пост. Пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства займет Тэцуси Сакамото – экс-министр по делам восстановления регионов. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Синдзо Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Мацуно. Мацуно, как и Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысячи долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.
https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html
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в мире, япония, россия, токио, ясутоси нисимура, хирокадзу мацуно, синдзо абэ
В мире, Япония, Россия, Токио, Ясутоси Нисимура, Хирокадзу Мацуно, Синдзо Абэ
Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил об отставке

© Kazuhiro NogiГенеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
© Kazuhiro Nogi
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке.
«
"Сейчас есть разные мнения относительно средств политических партий. Из-за этого снижается доверие народа к политике. Есть разные указания и насчет моей собственной отчетности о политических средствах. Для того, чтобы не возникло задержек в национальной политике, я сегодня подал прошение премьер-министру (Фумио) Кисиде с просьбой освободить меня с должности генерального секретаря правительства", - сказал Мацуно во время регулярной пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире.
Утром в четверг в отставку ушли три министра правительства Кисиды из-за скандала с откатами в партии. Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита утром в четверг подали премьер-министру прошения отставке, которые были приняты.
В среду определились кандидаты на их должности. Пост генерального секретаря правительства вместо Мацуно займет бывший глава МИД Ёсимаса Хаяси. Министром экономики, торговли и промышленности вместо Нисимуры станет Кэн Сайто, с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года работавший в должности министра юстиции. Министром общенациональных дел станет Такэаки Мацумура, ранее уже занимавший этот пост. Пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства займет Тэцуси Сакамото – экс-министр по делам восстановления регионов.
Здание парламента Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Три министра в правительстве Японии ушли в отставку из-за скандала
Вчера, 04:23
В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Синдзо Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен.
В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Мацуно. Мацуно, как и Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысячи долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.
Пленарное заседание нижней палаты парламента Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Парламент Японии отклонил резолюцию оппозиции о недоверии правительству
13 декабря, 11:46
 
В миреЯпонияРоссияТокиоЯсутоси НисимураХирокадзу МацуноСиндзо Абэ
 
 
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