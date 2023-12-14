https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html

Три министра в правительстве Японии ушли в отставку из-за скандала

Три министра в правительстве Японии ушли в отставку из-за скандала - РИА Новости, 14.12.2023

Три министра в правительстве Японии ушли в отставку из-за скандала

Три министра правительства Японии ушли в отставку из-за скандала с откатами в партии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T04:23

2023-12-14T04:23

2023-12-14T04:23

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россия

токио

ясутоси нисимура

синдзо абэ

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Три министра правительства Японии ушли в отставку из-за скандала с откатами в партии, сообщило агентство Киодо. Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита утром в четверг подали премьер-министру Фумио Кисиде прошения отставке, которые были приняты. Также в канцелярии премьера находится генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, который тоже должен сегодня уйти в отставку из-за скандала. В среду определились кандидаты на их должности. Пост генерального секретаря правительства вместо Мацуно займет бывший глава МИД Ёсимаса Хаяси. Министром экономики, торговли и промышленности вместо Нисимуры станет Кэн Сайто, с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года работавший в должности министра юстиции. Министром общенациональных дел станет Такэаки Мацумура, ранее уже занимавший этот пост. Пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства займет Тэцуси Сакамото. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Синдзо Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Мацуно. Мацуно, как и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысячи долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915484827.html

https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910476652.html

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в мире, япония, россия, токио, ясутоси нисимура, синдзо абэ, хирокадзу мацуно