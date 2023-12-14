Рейтинг@Mail.ru
Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/nikitin-1915875860.html
Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики
Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики - РИА Новости, 14.12.2023
Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики
До начала строительства кардиоцентра в 2026 году перед регионом стоит задача снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний через профилактику, рассказал РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:14
2023-12-14T18:14
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
россия
великий новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903635226_0:104:2000:1230_1920x0_80_0_0_d3091a00dcccb7f7f2413f75369faebf.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. До начала строительства кардиоцентра в 2026 году перед регионом стоит задача снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний через профилактику, рассказал журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, пообещал поговорить с Никитиным и министерством здравоохранения РФ о программе по кардиозаболеваниям. Позже пресс-служба минздрава сообщила, что строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей на эти цели. "До 2026 года нам нужно снизить смертность от кардиологии. И на сегодня у нас хорошая динамика: мы создали четыре центра оперативных. Появились ангиографы в Новгороде, Старой Руссе и на Валдае. Нам нужно в первичном звене обеспечить раннюю выявляемость заболевания, об этом говорил президент. Сделать так, чтобы люди, которые попадают в группу риска, своевременно употребляли лекарства, мерили давление. Это работа, без которой кардиоцентр сам по себе ничего не даст. Наличие кардиоцентра позволит делать чуть более сложные операции, но количество жизней спасается не этим, а соблюдением профилактических мер. Сегодня мы чувствуем полную поддержку министерства здравоохранения и с этой поддержкой понимаем свои задачи. Пока мы идем даже чуть лучше, чем те планы, которые ставились. Я надеюсь, мы к 2026 году также и будем двигаться", - подчеркнул Никитин. Он отметил, что кардиоцентры построены во многих регионах, поскольку федеральная программа действует давно. "Спасибо огромное министерству здравоохранения за то, что решение принято в связи с утверждением федерального бюджета", - добавил губернатор. Никитин уточнил, что на строительство кардиоцентра, скорее всего, уйдет три года.
https://ria.ru/20231113/nikitin-1909117276.html
https://ria.ru/20231110/avtomobili-1908729593.html
новгородская область
россия
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903635226_0:0:1780:1334_1920x0_80_0_0_957d17a3a3b7ae764216e4837a0ec781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, россия, великий новгород
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Россия, Великий Новгород

Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики

© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. До начала строительства кардиоцентра в 2026 году перед регионом стоит задача снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний через профилактику, рассказал журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, пообещал поговорить с Никитиным и министерством здравоохранения РФ о программе по кардиозаболеваниям. Позже пресс-служба минздрава сообщила, что строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей на эти цели.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Никитин: студентов-целевиков в Новгородской области должно быть до 90%
13 ноября, 13:15
"До 2026 года нам нужно снизить смертность от кардиологии. И на сегодня у нас хорошая динамика: мы создали четыре центра оперативных. Появились ангиографы в Новгороде, Старой Руссе и на Валдае. Нам нужно в первичном звене обеспечить раннюю выявляемость заболевания, об этом говорил президент. Сделать так, чтобы люди, которые попадают в группу риска, своевременно употребляли лекарства, мерили давление. Это работа, без которой кардиоцентр сам по себе ничего не даст. Наличие кардиоцентра позволит делать чуть более сложные операции, но количество жизней спасается не этим, а соблюдением профилактических мер. Сегодня мы чувствуем полную поддержку министерства здравоохранения и с этой поддержкой понимаем свои задачи. Пока мы идем даже чуть лучше, чем те планы, которые ставились. Я надеюсь, мы к 2026 году также и будем двигаться", - подчеркнул Никитин.
Он отметил, что кардиоцентры построены во многих регионах, поскольку федеральная программа действует давно.
"Спасибо огромное министерству здравоохранения за то, что решение принято в связи с утверждением федерального бюджета", - добавил губернатор.
Никитин уточнил, что на строительство кардиоцентра, скорее всего, уйдет три года.
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО
10 ноября, 17:34
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинРоссияВеликий Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала