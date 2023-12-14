https://ria.ru/20231214/nikitin-1915875860.html

Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики

Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики - РИА Новости, 14.12.2023

Никитин: вместе с возведением кардиоцентра нужно решать вопрос профилактики

До начала строительства кардиоцентра в 2026 году перед регионом стоит задача снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний через профилактику, рассказал РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:14

2023-12-14T18:14

2023-12-14T18:14

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. До начала строительства кардиоцентра в 2026 году перед регионом стоит задача снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний через профилактику, рассказал журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, пообещал поговорить с Никитиным и министерством здравоохранения РФ о программе по кардиозаболеваниям. Позже пресс-служба минздрава сообщила, что строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей на эти цели. "До 2026 года нам нужно снизить смертность от кардиологии. И на сегодня у нас хорошая динамика: мы создали четыре центра оперативных. Появились ангиографы в Новгороде, Старой Руссе и на Валдае. Нам нужно в первичном звене обеспечить раннюю выявляемость заболевания, об этом говорил президент. Сделать так, чтобы люди, которые попадают в группу риска, своевременно употребляли лекарства, мерили давление. Это работа, без которой кардиоцентр сам по себе ничего не даст. Наличие кардиоцентра позволит делать чуть более сложные операции, но количество жизней спасается не этим, а соблюдением профилактических мер. Сегодня мы чувствуем полную поддержку министерства здравоохранения и с этой поддержкой понимаем свои задачи. Пока мы идем даже чуть лучше, чем те планы, которые ставились. Я надеюсь, мы к 2026 году также и будем двигаться", - подчеркнул Никитин. Он отметил, что кардиоцентры построены во многих регионах, поскольку федеральная программа действует давно. "Спасибо огромное министерству здравоохранения за то, что решение принято в связи с утверждением федерального бюджета", - добавил губернатор. Никитин уточнил, что на строительство кардиоцентра, скорее всего, уйдет три года.

https://ria.ru/20231113/nikitin-1909117276.html

https://ria.ru/20231110/avtomobili-1908729593.html

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новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, россия, великий новгород