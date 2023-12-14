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В НАТО не подтвердили данные о намеренных атаках России на страны альянса - РИА Новости, 14.12.2023
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20:16 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/nato-1915905712.html
В НАТО не подтвердили данные о намеренных атаках России на страны альянса
В НАТО не подтвердили данные о намеренных атаках России на страны альянса - РИА Новости, 14.12.2023
В НАТО не подтвердили данные о намеренных атаках России на страны альянса
НАТО не обладает информацией, которая указывала бы на то, что Россия намеренно проводила атаки по территории стран-членов альянса, заявил глава пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:16
2023-12-14T20:16
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. НАТО не обладает информацией, которая указывала бы на то, что Россия намеренно проводила атаки по территории стран-членов альянса, заявил глава пресс-службы НАТО Дилан Уайт после падения беспилотника на румынской территории. Министерство обороны Румынии в четверг сообщило, что обнаружило кратер от падения беспилотника в уезде Тулча в восьми километрах от украинской границы. "У НАТО нет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России на страны альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с румынскими властями", - написал Уайт на своей странице в социальной сети Х. Ранее министерство обороны Румынии неоднократно сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, румыния, бухарест, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Румыния, Бухарест, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО не подтвердили данные о намеренных атаках России на страны альянса

Дилан Уайт: у НАТО нет информации о намеренных атаках России на страны альянса

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. НАТО не обладает информацией, которая указывала бы на то, что Россия намеренно проводила атаки по территории стран-членов альянса, заявил глава пресс-службы НАТО Дилан Уайт после падения беспилотника на румынской территории.
Министерство обороны Румынии в четверг сообщило, что обнаружило кратер от падения беспилотника в уезде Тулча в восьми километрах от украинской границы.
«
"У НАТО нет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России на страны альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с румынскими властями", - написал Уайт на своей странице в социальной сети Х.
Ранее министерство обороны Румынии неоднократно сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной
12 октября, 12:19
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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