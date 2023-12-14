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Луговой назвал выдумкой слова Власова о наследстве Жириновского - РИА Новости, 14.12.2023
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07:45 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/nasledstvo-1915677684.html
Луговой назвал выдумкой слова Власова о наследстве Жириновского
Луговой назвал выдумкой слова Власова о наследстве Жириновского - РИА Новости, 14.12.2023
Луговой назвал выдумкой слова Власова о наследстве Жириновского
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой назвал слова экс-депутата ГД Василия Власова о наследстве основателя партии Владимира Жириновского "сказками... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:45
2023-12-14T07:45
политика
андрей луговой
василий власов
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой назвал слова экс-депутата ГД Василия Власова о наследстве основателя партии Владимира Жириновского "сказками венского леса". Власов во вторник сообщил РИА Новости, что Жириновский якобы разделил свое "основное" наследство (денежный счет) на три части: 70% - партии, 20% - детям (по 6,6% на каждого) и 10% - Университету мировых цивилизаций. В среду он же сообщил, что его исключили из ЛДПР местным отделением, а не съездом, несмотря на то, что он член высшего совета ЛДПР. "Все, что он говорит про какие-то завещания, - это все сказки венского леса (выдумка - ред.). Он может любой бред нести о 10, 20, 30 и 40%. Мало того, что ему это (информация о наследстве) вряд ли могло быть известно - он просто придумывает историю про то, что он посвящен во все тайны. Лично у меня это вызывает ироничную улыбку", - сообщил Луговой РИА Новости. Также он сообщил, что удивлен, что столько внимания уделяется Власову, "мало кому известному, мало чем себя зарекомендовавшему". Кроме того, Луговой прокомментировал исключение Власова из ЛДПР. "Член он высшего совета, исключили ли его - все это от лукавого. Если он считает, что по отношению к нему действовали юридически невыверенно или незаконно, он может подать в суд, каким-то образом доказать свою правоту", - сказал политик. По его словам, ЛДПР - серьезная партия, у нее серьезный руководитель и здравомыслящие члены партии. "Если они приняли решение его исключить, в чем я их поддерживаю, поверьте мне, все соблюдалось четко, по закону… Молодой человек понял, что земля уходит из под ног, и поэтому придумал на излете (карьеры) дешевые новостные поводы", - добавил Луговой.
https://ria.ru/20231208/zhirinovskiy-1914691671.html
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политика, андрей луговой, василий власов, владимир жириновский, лдпр
Политика, Андрей Луговой, Василий Власов, Владимир Жириновский, ЛДПР
Луговой назвал выдумкой слова Власова о наследстве Жириновского

Луговой назвал выдумкой слова Власова о разделе наследства Жириновского

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Луговой
Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой назвал слова экс-депутата ГД Василия Власова о наследстве основателя партии Владимира Жириновского "сказками венского леса".
Власов во вторник сообщил РИА Новости, что Жириновский якобы разделил свое "основное" наследство (денежный счет) на три части: 70% - партии, 20% - детям (по 6,6% на каждого) и 10% - Университету мировых цивилизаций. В среду он же сообщил, что его исключили из ЛДПР местным отделением, а не съездом, несмотря на то, что он член высшего совета ЛДПР.
«
"Все, что он говорит про какие-то завещания, - это все сказки венского леса (выдумка - ред.). Он может любой бред нести о 10, 20, 30 и 40%. Мало того, что ему это (информация о наследстве) вряд ли могло быть известно - он просто придумывает историю про то, что он посвящен во все тайны. Лично у меня это вызывает ироничную улыбку", - сообщил Луговой РИА Новости.
Также он сообщил, что удивлен, что столько внимания уделяется Власову, "мало кому известному, мало чем себя зарекомендовавшему".
Кроме того, Луговой прокомментировал исключение Власова из ЛДПР. "Член он высшего совета, исключили ли его - все это от лукавого. Если он считает, что по отношению к нему действовали юридически невыверенно или незаконно, он может подать в суд, каким-то образом доказать свою правоту", - сказал политик.
По его словам, ЛДПР - серьезная партия, у нее серьезный руководитель и здравомыслящие члены партии.
"Если они приняли решение его исключить, в чем я их поддерживаю, поверьте мне, все соблюдалось четко, по закону… Молодой человек понял, что земля уходит из под ног, и поэтому придумал на излете (карьеры) дешевые новостные поводы", - добавил Луговой.
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ПолитикаАндрей ЛуговойВасилий ВласовВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
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